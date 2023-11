ENTREVISTA | En el futuro hay que rediseñar la democracia interna de Morena: Taibo II

En entrevista con “Los Periodistas”, Paco Ignacio Taibo II detalló que “Los alegres muchachos de la lucha de clases. Las batallas de una generación que formaron el presente” es un libro para protegerse a sí mismo de su perdida de memoria, para dejar registro. “Este libro lo que intenta es que la memoria no de desvanezca, no se me huya como agua entre las manos, la mía y la de mi generación”.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, deberá rediseñar en el futuro su democracia interna para solucionar los grandes problemas que lo aquejan como la falta de democracia, afirmó Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE) y quien ha acompañado al Presidente y a la izquierda por años.

“Yo creo que en el futuro hay que rediseñar la democracia interna de Morena, sus grandes problemas tienen que ver con falta de democracia, falta democracia en los sistemas de elección de candidaturas, falta democracia en quien opina y quien no opina y hay que redefinir, ese es el gran reto de Morena”.

En entrevista en el programa de “Los Periodistas” que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire con motivo de la presentación de su más reciente libro “Los alegres muchachos de la lucha de clases”, el escritor ahondó en los riesgos que corre Morena al permitir la entrada de políticos y partidos que van en contra de la ideología de izquierda, por ello, dijo, es necesario que se definan límites.

“Están claro los riesgos, están clara las recomposiciones que exige un partido que quiere ganar, no solo quiere ganar la Presidencia y las grandes ciudades, sino quiere ganar las mayorías para poder ejercer verdaderamente al 100 por ciento el poder y los riesgos son claros, la necesidad de hacer frente amplio, lo que pasa es que es muy importante que los frentes amplios los hagan en lo electoral y no en el interior, de acuerdo, tú eres una fuerza y quieres votar con nosotros, vale, pero eso no significa que tienes que ser ministro de Energía en el próximo gobierno, o sea que las negociaciones no te lleven a a que los personajes que van a ser gobierno pierdan el nivel moral de la izquierda”.

Paco Ignacio Taibo II recalcó que uno de los principales problemas de Morena es su “carencia de democracia interna” y puso de ejemplo al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual, dijo, “aportó a la cultura de la izquierda su capacidad para descomponerse”.

“El problema es que Morena no lo tiene articulado y por eso hay una carencia de democracia interna, una manera de procesar discutiendo quién es izquierda y qué es derecha, porque quién queremos que gobierne y para qué […] El perredismo aportó a la cultura de la izquierda su capacidad para descomponerse. Cuando “Los Chuchos” en el PRD decían, ‘lo importante es ganar’ yo decía no porque ganarás perdiendo, ganarás llevando el poder a cuates peores de los que ahora, eso no es ganar, eso es perder con una agravante en el camino defraudaste a la población”.

El escritor también se dio tiempo para hablar del ustraderechista Javier Milei, quien fue electo Presidente de Argentina el pasado fin de semana, a quien calificó como un “payaso” y de quien cuestionó su ideología política.

“Milei me parece un payaso con exceso de fortuna y exceso de responsabilidad por lo que va a pasar en Argentina no cuesta mucho trabajo pensar. Lo que me irrita profundamente es su uso de la palabra libertario, si los originales libertarios de origen anarquista, como todo el mundo sabe, lo oyeran, salían de la tumba para morderlo, pues no puede ser que te digas libertario y que al mismo tiempo propongas la desaparición de yacimientos petrolíferos argentinos para privatizarlo, para hacerlo negocio chuqito. Es un neoliberal aterrador que se ha apoyado en la denuncia de la corrupción y en la ineficacia del aparato del Estado y eso le dio un caudal de votos muy por encima dentro de lo que va a tener en seis meses”.

Argentina ha echado a varios presidentes en vida, el destino de Milei va a estar en una correlación entre lo que haga y lo que la población actúe, piense y diga.

LOS ALEGRES MUCHACHOS

El escritor Paco Ignacio Taibo II presenta “Los alegres muchachos de la lucha de clases. Las batallas de una generación que formaron el presente”, una crónica autobiográfica en la que la ficción se desliza entre sus páginas.

“Es un intento de unas memorias de mi generación, de los alegres muchachos de la lucha de clases, de una parte de mi generación. Intenté que el libro no solo recogieran mi memoria personal, recuerdos, anécdotas, sino que recogiera historias de otros, de mis compañeros o historias de otros que no son mis compañeros, hay capítulos dedicados a los traidores, hay capítulos dedicados a los chayoteros de ayer, o sea, es mi generación pero en el sentido más amplio aunque está centrada en el ala izquierda de esta generación, los herederos o los actores del 68”.

El director del FCE aseguró que su intención con este libro era ser sincero, hablar claro y mostrarle a la nuevas generaciones cómo éramos en el pasado.

“Creo que llega más allá, es transgeneracional, o por lo menos yo intenté, que fuera un libro en términos de los lectores, no sólo para aquellos que quieren hacer memoria de abuelitos, sino también para los jóvenes que hoy se preguntan ‘¿bueno y éramos tan diferentes?’ ¿somos tan diferentes de ellos?'”.

Al ser cuestionado sobre qué ocurrió con aquellos muchachos alegres de su generación, Paco Ignacio Taibo indicó que la gran mayoría se encuentran presentes en el proyecto de la Cuarta Transformación, pero algunos otros, una minoría, se volvieron conservadores.

“Los alegres están en la 4T, eso está claro, los que se fueron porque no llegaron, porque se quedaron en el camino, porque se volvieron conservadores, porque los compraron o porque se vendieron. Yo creo que la inmensa mayoría de esa generación de los más consistentes terminó en la 4T, otra parte sobre todo un sector mucho más joven, terminaría en los movimientos más radicales como el zapatismo o el movimiento magisterial, etcétera”.

Paco Ignacio Taibo aseguró que tras conocer a lo largo de su vida a muchos traidores y reflexionar sobre los motivos por los que algunos de sus compañeros de generación se perdieron en el camino le hubiese gustado escribir una novela sobre ellos.

“Conocí a lo largo de los años a varios traidores y me pregunté siempre, ¿quiénes son? ¿por qué? ¿cómo llegan a

abandonar los principios originales, la vocación de sumarte a una política de honestidad cambio? ¿solo fue el dinero el factor detonante? y empiezo a analizar caso a caso de muchas gentes que todo el mundo reconocerá, porque algunos hasta con nombres y apellidos están, otras el retrato es tan claro que dice quién es quién y trato de entender y termino diciendo, me hubiera gustado escribir una novela que se llamaran los traidores, pero no me del hígado para eso”.

Finalmente, el escritor confesó que este libro además de narrar grandes fragmentos de su vida tiene como objetivo protegerse a sí mismo de su perdida de memoria, para dejar registro.

“Este es un libro para protegerme a mí mismo de mi perdida de memoria, de dejar registro. Lo escribí a lo largo de diez años, pero en los últimos seis o siete meses que lo rematé y lo reescribí, de repente digo ‘¿qué hiciste el día que ganó Andrés Manuel?’ Y por más que hacía esfuerzos a penas si recordaba dos cosas, una de ellas, estar en una casilla en la colonia Condesa y luego estar subido en el carro de Paloma, un Atos, yendo hacia dónde, no lo sé, tocando el claxon y eso es todo lo que tengo de memoria de un día que debe haber significado un brinco. Ya vez como empiezo a usar palabras, debo, es posible que, hablando de mí mismo, y este libro lo que intenta es que la memoria no de desvanezca, no se me huya como agua entre las manos, la mía y la de mi generación”.

