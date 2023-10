Paco Taibo: Claudia tiene que profundizar cambios en 4T y apostar más a la izquierda

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial de Morena, tiene que profundizar en los cambios logrados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la llamada Cuarta Transformación durante este sexenio, afirmó Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Paco Ignacio Taibo II, quien en diversas oportunidades ha expresado su confianza porque Morena resulte vencedor en los comicios del 2 de junio de 2024, aseguró que Morena, que el pasado 2 de octubre celebró 12 años de su fundación, abrió la puerta de la 4T y permitió un gobierno radicalmente diferente.

“Sí habría que celebrar 12 años de existencia de Morena a partir del cambio de la 4T, de la apertura de la 4T, este cambio que la sociedad estaba pidiendo a gritos […] Recordemos que Morena ha tenido que fundarse dos veces, primero fundamos al PRD y se nos pudrió en las manos, se corrompió, se vendió”.

Taibo ll puntualizó que a pesar de que resta solo un año del sexenio del Presidente López Obrador, 2024 no será de descanso, al contrario, será un periodo en la “que van a pasar cosas”.

“Creo que no hay que cerrar las maletas antes de tiempo, quedan meses donde se van a producir todavía definiciones importantes. Andrés señala con el dedo hacia ‘estas obras deben terminarse para que se queden ahí’, pero yo creo que hay más. Hay una presión continua por justicia no ejercida, nos quedan desavíos de agravios cometidos contra la ciudadanía y la población que no han recibido respuestas plenas. Pero conociendo a Andrés creo que todavía tiene cartas en el sombrero y creo que las va a usar. Creo que su etapa de cierre del 23 y 24 va a ser una etapa en la que van a pasar cosas. El 24 no es un año de descanso, en transición, para nada”.