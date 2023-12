ENTREVISTA (2) | Marcelo: Somos segundo lugar en Morena, el poder te lo da la gente

El excanciller Marcelo Ebrard habló en esta segunda parte de la amplia entrevista que concedió a “Los Periodistas” sobre su lugar dentro de Morena, lo que le depara al partido ya sin Andrés Manuel López Obrador y, además, sobre sus aspiraciones presidenciales.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard Casaubón negó ser un necio por anunciar que en 2030 volverá a contender por la Presidencia de la República, luego de quedar en segundo lugar en la encuesta presidencial de Morena para el próximo año, una situación que lo llevó a plantear el peso que tiene dentro del movimiento porque, sostuvo, el poder te lo da la gente.

“A mí me preguntaron: ‘¿Oye, tú vas a volver a competir?’ Si te digo que no, yo te estaría mintiendo. Si se puede, sí lo haré. Seguiré defendiendo lo que estoy pensando. Hay que prepararse todos los días. ‘Oye, pero eres un necio’. No, tengo tenacidad nada más, perseverancia. La necedad es cuando no tienes razón. Entonces, seguiremos trabajando”, puntualizó el excanciller en la segunda parte de la extensa entrevista que sostuvo con “Los Periodistas”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

Marcelo Ebrard precisó además que entre sus objetivos no está el darle una nueva forma al partido que fundó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “No estoy buscando dividir el partido, pero sí me interesa ver qué va a suceder con el partido”.

—¿Y la dirigencia, tomar la diligencia, no se ve en eso? —se le preguntó.

—No me lo he propuesto, la verdad. además, no está previsto en el corto plazo hacer un cambio de dirigente —apuntó.

—Pero hay muchas maneras de ir asumiendo…

—Sí debe interesarnos a dónde va el movimiento a todas, a todos, y eso es una construcción común, y sobre todo por el futuro, pero hoy en día no tengo ese objetivo, creo que es lo que me está preguntando, no lo tengo como objetivo.

Después de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resolviera el recurso que presentó Marcelo Ebrard en el que reconociera que hubo prácticas indebidas que serán sancionadas, el excanciller pidió que se reconociera la fuerza que se obtuvo en la encuesta, un planteamiento sobre el cual tanto la dirigencia que encabeza Mario Delgado como Claudia Sheinbaum, la nueva líder del movimiento, precisaron que dentro de Morena no hay corrientes.

El propio estatuto del partido señala que no están permitidas las corrientes o grupos de presión, luego de lo sucedido con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de donde provienen los fundadores de Morena, en donde las llamadas “tribus” fragmentaron esta fuerza política que hoy en día se ha aliado a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

“Yo no estoy hablando de corrientes, estoy hablando de la elección. A ver, la diferencia que tienes con el PRI o con el PRD es que aquí se hace un proceso de encuesta y se publican los resultados oficiales”, señaló al respecto Ebrard. “Entonces, ¿qué es lo que te determina cuál es tu representatividad? Es el resultado. Nosotros quedamos en segundo lugar sino, ¿cuál sería el interés de hablar con nosotros, para qué? Porque representas algo, cada quien puede decir que representa, pero lo bueno de la encuesta es que te dice qué representas de acuerdo a lo que el partido considera y reconoce, entonces, yo no digo que se deba reconocer sino que el hecho de que se escuchen los planteamientos que estamos haciendo es un reconocimiento para que a todas esas personas que tomaron esa opción”.

—¿No es reclamar una porción de poder, Marcelo?

—Esa te la da la gente.

Marcelo Ebrard lamentó en ese sentido que a quienes lo apoyaron en sus aspiraciones presidenciales se les haya señalado de traidores. “Estaban diciendo ‘expúlsenlos, son traidores’. Imagínate, gente que fundó Morena sólo porque votó por mí, ese es el talante autoritario que no queremos. Entonces, lo que dices es ‘tú quedaste en el segundo lugar perfecto’, planteas una queja y dices ‘oigan no estoy de acuerdo con estas prácticas’ y las acreditas en la medida de lo que tú puedes hacer. Morena te responde ‘tienes razón en estos juegos que dices’ y se proponen una ruta, una línea política. Yo lo leo como un reconocimiento, no a mi persona o a mi cargo sino a que ese conjunto de personas que en su momento apoyaron esa opción, son el segundo lugar dentro del partido, el partido y población”.

Con respecto a si debe ser correspondido ese porcentaje que logró en la encuesta interna con las designaciones que se harán para las candidaturas en el Congreso, por ejemplo, u otras posiciones en Morena, Ebrard sostuvo que si se respetara el porcentaje exacto, habría que cambiar toda la estructura del partido.

“Tendríamos nosotros también que tener la Secretaría General ahorita, etcétera, etcétera, pero acaba de salir el listado de lo que le otorgan al Verde y al PT que nos dijeron ‘no, nosotros no somos parlamentarios, aquí no va a haber posiciones para el Verde y el PT’, es decir, ahora resulta que sí. Entonces, nosotros no estamos exigiendo, yo no estoy exigiendo que todo el conjunto de Morena se divida entre 26, 34, porque ¿cuál es la diferencia que hubo de porcentaje? 14 puntos”, sostuvo.

Y ahondó: “Entonces, quien obtuvo esos 14 puntos va a tener toda la representación completa por sí sola, no se estaría invitando a la doctora a participar, ella misma piensa en ese sentido, pero siempre nos invita. ¿Qué es lo que te determina tu peso relativo, cuál es el peso relativo de Marcelo Ebrard? le damos una Senaduría, una regiduría. Tienes un resultado en la encuesta entonces dices ‘ok, los señores, señoras que participaron en esta idea ponen estas irregularidades, plantean una línea política, atendemos sus planteamientos y consideramos que es la línea política que se va a seguir’, ¿Qué es lo que estamos pidiendo para nuestra gente? Que la dejen competir, que la respeten las encuestas, no están sufriendo ninguna otra cosa y yo creo que es razonable lo que estamos planteando”.

—¿Si hay exclusión para la definición de candidaturas a diputados y senadores, esto puede ser fuente de conflicto, que se materialice la exclusión del marcelismo? —se le preguntó.

—Yo pensaría lo siguiente en términos políticos: si estamos en un entendimiento y la línea fuese saquen a todos los marcelistas es un desentendimiento. No lo espero que sea así, no soy ingenuo, pero francamente lo veo como una decisión política equivocada, porque si estamos invitando, según sé, a gente muy cuestionada o no aceptada debidamente en Morena, para formar parte de las representaciones políticas, ¿cómo justificarías que a quienes han estado en el movimiento los excluyes de una decisión política? Es contradictorio. No, no espero que hagan eso, puede haber casos, que alguien se inconforme, pero no, no esperaría yo que hubiera una línea general.

Ebrard también habló sobre el futuro del partido una vez que López Obrador deje la Presidencia y —como ha dicho— se retire de la política. En ese sentido, previó que habrá un tipo de liderazgo distinto que tendrá que organizar un Gobierno. “El liderazgo carismático que tiene Andrés es excepcional, en términos políticos, entonces, si no vas a tener ese tipo de liderazgo, necesitas armar una coalición de fuerzas que te permita tener predominio legítimo sobre tus adversarios, que ahora andan muy animados”.

“Tu preocupación número uno debe ser, además de ser congruente con los principios que han defendido, que tengas un Gobierno eficaz, o sea, tu exigencia de eficacia va a ser mayor, en términos generales porque además ya es el segundo gobierno, entonces, eso va a ser un reto grande. Ya tendrías, y esto además porque ya la exigencia de la gente va a ser ‘ya dame resultados’ adicionales en otros temas, por ejemplo, seguridad. Entonces, yo pienso que la exigencia de eficacia es muy grande”, expresó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado