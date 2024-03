La cifra de muertos por ataque de dron ruso sube a 10 en la ciudad de Odesa, Ucrania

Por Susie Blann

KIEV, Ucrania, 3 de marzo (AP).— La cifra de muertos en un ataque de dron ruso que destruyó un bloque de apartamentos en la ciudad sureña ucraniana de Odesa subió a 10 el domingo, después de que un funcionario local reportara que se había encontrado el cuerpo de un tercer niño entre los escombros.

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió a sus aliados occidentales que reforzaran las defensas ucranianas tras el letal ataque del sábado.

Los rescatistas recuperaron los restos de una mujer y su bebé, que no parecía “tener ni un año”, indicó en Telegram, Oleh Kiper, Gobernador de la región de Odesa.

Las autoridades ucranianas reportaron el sábado que había un bebé de unos meses entre los muertos, después de que los restos de un dron de fabricación iraní golpearan el edificio de apartamentos. Fue uno de los ocho drones rusos reportados ese día por las autoridades. Más tarde ese día, Zelenski dijo que había muerto otro niño y pidió a sus socios que enviaran más sistemas antiaéreos.

“Tymofiy tenía cuatro meses. Mark estaba a punto de cumplir tres años. Mis condolencias a todos sus allegados”, escribió Zelenski en inglés en X, antes Twitter. Añadió que una niña de tres años y otras siete personas habían resultado heridas en el ataque.

“Los retrasos en la entrega de armas a Ucrania, así como en defensa antiaérea para proteger a nuestra gente, por desgracia tienen como resultado estas pérdidas […] Ucrania nunca ha solicitado nada más que lo necesario para proteger vidas”, escribió Zelenski.

Otras cuatro personas podrían estar atrapadas bajo los escombros en Odesa, según indicó el domingo en Facebook la división local del principal servicio ucraniano de emergencias. Kiper, el Gobernador local, indicó que los rescatistas seguían buscando en el lugar.

El Ministerio ruso de Defensa, por su parte, dijo que 38 drones ucranianos fueron interceptados durante la noche del domingo sobre la península de Crimea, que Moscú se anexionó ilegalmente de Ucrania en 2014. Un puente que conecta Crimea con el territorio ruso estuvo cerrado al tráfico unas dos horas de madrugada.

En Moscú, el enviado especial de China en Ucrania se reunió el sábado por la noche con diplomáticos rusos de alto nivel en el inicio de una gira europea que también le llevará a Bruselas, Polonia, Alemania y Francia, según reportaron medios estatales chinos y rusos.

