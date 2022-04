El Diputado carga historial de polémicas: comentarios transfóbicos, clasistas...

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- El Diputado panista Gabriel Quadri ha vuelto a protagonizar un nuevo escándalo por su postura transfóbica, luego de que en la sesión del jueves pasado en San Lázaro llamara “señor” a la Diputada transgénero Salma Luévano, lo cual le valió fuertes críticas tanto dentro como fuera del recinto legislativo, un episodio que se suma a un historial de polémicas que ha tenido por sus comentarios clasistas.

Tras subir a la tribuna, Quadri interpuso una reserva a fin de prohibir que padres o tutores tomen decisiones con las intervenciones y procedimientos médicos relacionados con las juventudes trans.“Estas decisiones deben de tomarse por el individuo sólo hasta que alcance la mayoría de edad, los menores de edad están expuestos a tomar con premura decisiones incorrectas con graves consecuencias para su salud”, argumentó el panista.

En respuesta, Luévano aclaró que la reforma se refería a los derechos trans, además, denunció a Quadri por violencia de género. “Cuando hablamos de infancias trans no hablamos de medicamentos, hablamos de derechos, es un sinvergüenza asesino, tengo denuncias contra el señor por violencia de género”, afirmó la morenista.

La disculpa llegó horas después. En entrevista con Azucena Uresti, Quadri reconoció que “se le pasó la mano”, al expresarse contra la morenista, hechos por los que se disculpó. “Se me pasó la mano y por eso pedí una disculpa, y pedí que se retirara del Diario de los Debates porque reconozco que se me pasó la mano”, dijo públicamente.

No obstante, el panista reiteró que rechaza que “otras personas” ocupen los lugares destinados a las mujeres. “Defiendo a las mujeres, defiendo los derechos de las mujeres y defiendo que… no se vale que otras personas ocupen sus lugares, compitan en contra de ellas”, sostuvo Quiadri.

Pero esta no es la primera vez que el excandidato a la presidencia de México se expresa contra la comunidad transexual. El 2 de diciembre de 2021, realizó varias declaraciones a través de sus redes sociales, en las que afirmó que la comunidad trans pretende “desaparecer el concepto, identidad, igualdad sustantiva y derechos de las mujeres”.

Días después, el 6 de enero, el excandidato presidencial cuestionó: “¿Y las mujeres van a permitir que hombres vestidos de mujer utilicen sus baños y vestidores, y compitan contra ellas en actividades deportivas?”, razón por la que Luévano decidió raparse en protesta por el discurso transfóbico de Quadri.

Además, también ha agredido verbalmente a María Clemente García, Diputada trans por Morena. El 23 de febrero, al referirse a ella como un “hombre” que se “viste de mujer”, luego de que la morenista tuvo una confrontación con la legisladora panista Teresa Castells.

UNA COMUNIDAD ASEDIADA

La postura del legislador panista se da en un clima de violencia contra la comunidad trans. Tan Sólo en 2021, hubo 66 asesinatos por la identidad de género u orientación sexual de las víctimas, según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. Mientras que las entidades en las que más crímenes de odio se suscitaron fueron: Baja California, con 12 asesinatos; Chihuahua y Veracruz con seis casos, respectivamente; y Estado de México con cinco. En Guanajuato y Jalisco se presentaron cuatro en cada uno; tres Colima, lo mismo que en Puebla y en Ciudad de México.

Guerrero registró dos y Zacatecas dos. Mientras que en Chiapas, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán hubo un asesinato por estado, en los cuales los motivos respondieron a la identidad de género u orientación sexual de las víctimas, indicó el Observatorio de la Fundación Arcoíris.

En octubre de 2021, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que de enero a septiembre de ese año atendieron 722 reportes contra integrantes de esa comunidad. Dicha cifra representa un aumento de 320 por ciento en el número de situaciones atendidas, con respecto al mismo periodo de 2020, cuando atendieron 172.

En el Reporte Diversidad Segura 2021 del Consejo Ciudadano se detalló que la Línea Nacional Diversidad Seguro recibe reportes principalmente por cinco situaciones: rechazo, 12 por ciento; agresiones por parte de la familia, 7.5 por ciento; violencia o golpes, en 7 por ciento; así como orientación para hablar abiertamente sobre la preferencia sexual, 6 por ciento, mismo porcentaje que por separación de la pareja sentimental.

Los polémicos comentarios de Quadri ya le pasaron factura, el pasado 15 de enero, el Diputado panista pasó un incómodo momento luego de que el conductor de un programa en vivo que se transmitió en CNN en español lo corrió por pretender propagar “un discurso de odio”.

Durante la transmisión del programa, en el que también participó la Diputada Salma Luévano Luna, Quadri habló sobre la polémica generada por sus mensajes sobre las personas transexuales que provocaron una condena por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En su intervención en el programa, Quadri trató de defender su postura y aseguró que él no promovía un discurso de odio en contra de la comunidad transexual. “Nadie está promoviendo un discurso de odio, eso es una fantasía y me parece que la que promueve un discurso de odio es ella (…) Que no exagere, que no promueva mentiras”, dijo Quadri.