VIDEO: “Chicharito” y LA Galaxy donan 10 mil dólares a albergue infantil de México

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 3 de mayo (LaOpinión).- Javier Hernández mostró su lado más humano al realizar un donativo de 10 mil dólares junto a la fundación de LA Galaxy al Albergue Infantil Los Pinos de Guadalajara, Jalisco. Un gesto aplaudido por los seguidores del mexicano.

El propio “Chicharito” fue el encargado de otorgar el cheque a la fundación y dio unas palabras durante la entrega, para que aprovecharan y utilizaran de forma responsable el donativo.

El Albergue Infantil Los Pinos de Guadalajara tiene como misión brindarle a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de extrema pobreza, una alternativa para ayudar su desarrollo humano y social con la finalidad de superar esa dura situación.

No es la primera vez que el mexicano tiene actos de caridad, de hecho durante su etapa como futbolista del Manchester United, visitó varios hospitales con la finalidad de compartir regalos con niños que padecen enfermedades graves.

For the kids, for the future 🇲🇽@CH14_, & @Herbalife visited Guadalajara, Mexico yesterday to donate $10,000 to the Los Pinos Children's Shelter. 👏 pic.twitter.com/zVj6klhjkN

— LA Galaxy (@LAGalaxy) May 3, 2022