Nuevos personajes de Marvel aparecen en VIDEO filtrado de Doctor Strange 2

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

A pocos días de llegar al cine, un supuesto video de la cinta del “Hechicero Supremo” de Marvel revela la participación de varios héroes de los cómics dentro del UCM.

MADRID, 3 de mayo (EuropaPress).- Ha empezado la cuenta atrás para el estreno de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, y a pocos días de su lanzamiento siguen saliendo sorpresas a la luz. Ahora se ha filtrado un sorprendente cameo que parece confirmar algunos rumores que llevan meses circulando.

Según informa Forbes, en Internet ha comenzado a circular un breve clip que muestra a Wanda (Elizabeth Olsen) enfrentándose a los miembros de los Illuminati. Están La Capitana Carter (Hayley Atwell), Black Bolt y una variante de Capitán América. Pero la sorpresa ha llegado al descubrir que John Krasinksi aparece dando vida a Reed Richards, líder de Los 4 Fantásticos.

Estás presuntas imágenes del filme dirigido por Raimi parecen confirmar los rumores que apuntaban a que Krasinksi se uniría al Universo Cinematográfico Marvel. Queda por ver si, tal como señalaban las especulaciones, su esposa Emily Blunt también participará en el filme asumiendo el rol de Sue Storm.

AQUI UN SUPER "SPOILER" DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA. APRECEN 🤪 pic.twitter.com/i6BSlwcaNu — yorwin jimenez (@yorwinjimenez) May 3, 2022

Pese a algunas dudas iniciales, Forbes señala que aparentemente el video es real, ya que numerosas versiones del clip original han sido eliminadas de las redes sociales por Disney. La filtración también parece haber desvelado que Anson Mount será de nuevo Black Bolt tras haber dado vida al personaje en Inhumans, pero su fichaje no ha sido confirmado.

La cinta tendrá que responder a algunos interrogantes, como por ejemplo si se trata de la misma versión de Reed Richards que aparecerá en la cinta del UCM de los Cuatro Fantásticos o quién es el Capitán América que se puede ver en el video.

Dirigida por Sam Raimi, Doctor Strange en el multiverso de la locura cuenta en su reparto con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez, Soo Cole y Tony McCarthy, entre otros. El filme llega a los cines este viernes 6 de mayo.

