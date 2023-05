No es persecución: hay pruebas, documentos, testigos, dice Sheinbaum sobre Taboada

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en que las denuncias de corrupción del llamado Cártel Inmobiliario, que ligan a panistas como el Alcalde Santiago Taboada, no son persecución política porque “hay pruebas y testigos”.

Criticó que ahora los funcionarios y políticos salgan juntos a defender la corrupción.

“Por más que ellos digan que eso no es cierto y que es una persecución, la Fiscal hizo una investigación que dio a conocer a los medios de comunicación en donde hay muchas personas involucradas y un exalcalde detenido”, explicó. “El problema es que ahora salen muy juntos, pero la verdad lo que los junta es la corrupción”.

Martí Batres, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, resaltó que la Fiscal Ernestina Godoy actúa de manera autónoma.

El tema del Cártel Inmobiliario escaló hasta la Cámara de Diputados, donde los diputados de Morena intercambiaron palabras con los panistas sobre el tema. César Cravioto reprochó que el Partido Acción Nacional (PAN) se envuelve en la bandera de la transparencia, mientras el Alcalde Santiago Taboada actualmente se encuentra involucrado en la corrupción inmobiliaria.

Cravioto dudó que se acabe el Cártel Inmobiliario porque en la Cámara de Diputados Acción Nacional tiene a Jorge Romero, a quien calificó como la “cabeza”.

“Esto nunca va a acabar, tan no va a acabar porque el PAN tiene como su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados al que encabeza el Cártel Inmobiliario en la Ciudad de México. Les hago una apuesta: va a ser el próximo presidente nacional de su partido quien encabece el Cártel Inmobiliario. Lejos de pedir disculpas empoderan a esos personajes, hasta Calderón y Margarita Zavala se los dijeron hace unos años”, dijo.

VA POR MÉXICO ARROPA A TABOADA

La cúpula de Va por México dio este miércoles el espaldarazo a Santiago Taboada, Alcalde de la Benito Juárez, ante las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por su presunta participación en el Cártel Inmobiliario, y anunció que denunciará a la Fiscal y a su vocero por las acusaciones que hicieron en su contra.

En una conferencia de prensa, Santiago Taboada informó que ya tiene una denuncia contra la FGJ-CdMx porque “no tiene nada que esconder”.

“Ni me voy a doblar, ni me voy a rajar. Acá está la prueba de cómo este Gobierno de mentiras ha ocupado recursos de temas tan delicados como el secuestro y la desaparición forzada para buscar tener el control de mis comunicaciones, la geolocalización y el registro de mis llamadas. No una vez, sino 15 ocasiones desde agosto de 2021 porque perdieron la elección en junio [2021]”, señaló.