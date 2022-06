¿Las advertencias gráficas en las cajetillas de cigarros sirven para dejar de fumar?

Madrid, 3 de junio (Europa Press).- Los fumadores que recibieron paquetes de cigarrillos con etiquetas de advertencia gráficas escondían sus paquetes un 38 por ciento más a menudo, pero no les llevó a dejar de fumar. Además, dejaron de esconder sus cigarrillos cuando volvieron a recibir paquetes normales sin las etiquetas gráficas, según un estudio realizado por un grupo multiinstitucional de expertos en salud pública dirigido por la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) y publicado en la revista JAMA Network Open.

Pierce y sus colegas del Centro Oncológico Moores de la UC San Diego, la Universidad Estatal de California en San Marcos y los Servicios de Salud Pública del Condado de San Diego fabricaron paquetes de cigarrillos especiales que incorporaban imágenes gráficas de un pie enfermo, un recién nacido con un tubo de respiración o cáncer de garganta en los paquetes de cigarrillos en Australia, bajo licencia del gobierno australiano.

"Conclusions: In this clinical trial, receiving cigarettes in GWL packs vs blank packs increased pack-hiding behavior in social settings, which may be associated with aversive reactions from observers.

However, 12-month smoking behavior did not change."https://t.co/PTWyUxyQvr

