PREP 2024 ¬ Morena avanza en 7 estados y Congreso; PRIAN y MC se aferran a bastiones

Claudia Sheinbaum arrasó en las elecciones del domingo 2 de junio y el pueblo le entregó la confianza para que ella y su movimiento continúen otros seis años con la transformación que prometieron. Morena y sus aliados ganaron siete de las nueve entidades en disputa y además la mayoría en el Congreso. Xóchitl Gálvez, la candidata del PRI-PAN-PRD, quedó en segundo lugar, seguida de Jorge Álvarez Máynez, de MC.

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– México optó porque la izquierda continúe en el poder y dio a Claudia Sheinbaum Pardo y a su movimiento un voto de confianza para que siga con la transformación que prometieron. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE, Morena y sus aliados (PT y PVEM) tendrán mayoría en el Congreso, retienen seis estados que estaban en juego y le arrebatan Yucatán al PAN, partido que solo conserva su bastión en Guanajuato, mientras que Movimiento Ciudadano se aferra en Jalisco.

Los resultados del PREP confirman la tendencia en las encuestas: Claudia Sheinbaum jamás dejó de ser la favorita desde que arrancó el proceso electoral, el 20 de noviembre de 2023 con las precampañas. No era cualquier diferencia. Más de 30 puntos porcentuales respecto al segundo sitio que siempre ocupó Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata del PRI, PAN y PRD, los tres partidos más longevos de México que por primera vez fueron juntos en una elección presidencial para frenar el avance de Morena. En un tercer lejano lugar quedó Jorge Álvarez Máynez, abanderado de Movimiento Ciudadano.

Al corte de las 00:00 horas del 3 de junio, Sheinbaum suma el 57.32 por ciento de los votos, seguida de Xóchitl Gálvez con 29.86 por ciento y Máynez con 10.46 por ciento.

Con este resultado preliminar, Claudia Sheinbaum se convertirá el 1 de octubre en la primera mujer Presidenta de México y gobernará con un bono de respaldo en el Congreso, donde los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia habrían conseguido la mayoría absoluta: más del 50 por ciento de votos en as cámaras de Diputados y Senadores. Sin embargo, no tendrían la mayoría calificada y tendrán que hacer alianza con la oposición para sacar adelante su Plan C, que consiste en 20 reformas constitucionales en materia de vivienda, educación, salud y la más importante: reformar el Poder Judicial.

La mayoría absoluta se obtiene con 250 escaños (50 por ciento) más uno de las 500 diputaciones federales, pero para reformar un artículo de la Constitución se necesita la mayoría calificada, la cual abarca dos terceras partes de los votos: 334 diputados.

MORENA AVENTAJA EN ESTADOS

En este proceso electoral, que estuvo vigilado por 21 mil 703 observadores nacionales y mil 309 visitantes extranjeros acreditados, los ciudadanos eligieron 20 mil 708 cargos: 629 a nivel federal, donde estaba en juego la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, con 500 diputaciones y 128 senadurías; y 20 mil 79 a nivel local con la renovación de ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno, 16 alcaldías en la Ciudad de México, mil 098 diputaciones locales, mil 802 presidencias municipales, mil 975 sindicaturas, 204 concejalías, 14 mil 560 regidurías, 22 presidencias de juntas municipales, 88 regidurías de juntas municipales, 22 sindicaturas de juntas municipales y 299 presidencias de comunidad.

De las nueve entidades que estaban en juego este domingo, Morena arriesgaba seis y las retuvo, el PAN también conservó sus dos gubernaturas y MC –con una diferencia muy cerrada– se aferró en Jalisco, según los primeros resultados del PREP.

CIUDAD DE MÉXICO

En la Ciudad de México, cuyo Jefe de Gobierno actual es Martí Batres Guadarrama, estaban en juego la Jefatura de Gobierno, 34 diputaciones de Mayoría Relativa, 32 diputaciones de Representación Proporcional, 16 alcaldías y 204 Concejalías.

El corte del corte del PREP a las 10:30 horas del 2 de junio reportaba un total de 101 de 13 mil 460 actas computadas (0.7504 por ciento), dando una ventaja para la candidata de Morena sobre el abanderado del PRIAN, por lo que el partido conservaría la Jefatura de Gobierno en los próximos seis años.

–Clara Brugada Molina, de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM): 53.26 por ciento.

–Santiago Taboada Cortina, de la coalición Va por la CdMx (PAN, PRI y PRD): 37.87 por ciento.

–Salomón Chertorivski Woldenber, de Movimiento Ciudadano: 7 por ciento.

CHIAPAS

En Chiapas, cuyo Gobernador actual es el morenista Rutilio Escandón Cadenas, se votó por una gubernatura, 24 diputaciones de Mayoría Relativa, 16 diputaciones de Representación Proporcional, 123 presidencias municipales, 123 Sindicaturas de Mayoría Relativa y 875 regidurías.

Los resultados preliminares del PREP, con corte a las 22:45 horas, muestran que Morena y sus aliados conservarán el poder en Chiapas:

–Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM, Chiapas Unido y Mover a Chiapas): 78 por ciento.

–Olga Luz Espinosa, de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas (PAN, PRI y PRD): 14.22 por ciento.

–Karla Irasema Muñoz Balanzár, de Movimiento Ciudadano: 3.58 por ciento.

GUANAJUATO

En Guanajuato, cuyo Gobernador es el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, estaban en juego la gubernatura, 22 diputaciones de Mayoría Relativa, 14 diputaciones de Representación Proporcional, 46 Presidencias municipales, 52 Sindicaturas de Mayoría Relativa y 418 regidurías.

Los resultados del PREP a las 22:40 horas arrojan que el PAN conserva su bastión en Guanajuato por muy poca diferencia:

–Libia García Muñoz Ledo, de Fuerza y Corazón por Guanajuato (PRI, PAN y PRD): 51.56 por ciento.

–Alma Alcaraz Hernández, de Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato (Morena, PVEM y PT): 40.33 por ciento.

–Yulma Rocha Aguilar, de Movimiento Ciudadano, 5.9 por ciento.

JALISCO

En Jalisco, donde gobierna el emecista Enrique Alfaro Ramírez, los ciudadanos votaron para elegir Gobernador, 20 diputaciones de Mayoría Relativa, 18 diputaciones de Representación Proporcional, 125 presidencias municipales y 1,231 regidurías.

Los resultados del PREP a las 22:40 horas confirman que Movimiento Ciudadano retiene la gubernatura, pero con muy poca diferencia:

–Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano: 41.92 por ciento.

–Claudia Delgadillo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco (Morena, PT y PVEM): 38.41 por ciento.

–Laura Lorena Haro Ramírez, de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco (PAN, PRI y PRD): 17.36 por ciento.

MORELOS

En Morelos, donde gobierna como encargado Samuel Sotelo Salgado tras la licencia de Cuauhtémoc Blanco, se eligió la gubernatura, 12 diputaciones de Mayoría Relativa, 8 diputaciones de Representación Proporcional, 33 presidencias municipales, 33 Sindicaturas de Mayoría Relativa, 153 regidurías.

Los resultados del PREP, con corte a las 22:50 horas, arrojan que Morena tiene ventaja y gobernaría el estado por otros seis años:

–Margarita González Saravia, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Morelos (Morena, PT, PVEM, NA, MAS y PES): 47.47 por ciento.

–Lucía Meza Guzmán, de la coalición Dignidad y seguridad por Morelos Vamos Todos (PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas): 32.87 por ciento.

–Jessica Ortega de la Cruz, de la coalición Movimiento Progresista (Movimiento Ciudadano y Morelos Progresa): 17 por ciento.

PUEBLA

En Puebla, donde gobierna el morenista Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se votó para renovar la gubernatura, 26 diputaciones de Mayoría Relativa, 15 diputaciones de Representación Proporcional, 217 presidencias municipales, 217 Sindicaturas de Mayoría Relativa y 1,818 regidurías.

Los resultados de la gubernatura, con corte a las 22:40 horas, favorecen a Morena y su coalición:

–Alejandro Armenta Mier, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Puebla (Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza, Fuerza México Puebla): 55.15 por ciento.

–Eduardo Rivera Pérez, de la coalición Mejor rumbo para Puebla (PAN, PRI, PRD y PSI): 37 por ciento.

–Fernando Morales, de Movimiento Ciudadano: 5 por ciento.

TABASCO

En Tabasco, cuyo Gobernador es Carlos Manuel Merino Campos, estuvo en juego la gubernatura, 21 diputaciones de Mayoría Relativa, 14 diputaciones de Representación Proporcional, 17 presidencias municipales, 17 Sindicaturas de Mayoría Relativa y 51 regidurías.

Los porcentajes de los candidatos, según el corte del PREP a las 22:41 horas, son los siguientes:

–Javier May, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tabasco (Morena, PT y PVEM): 81.36 por ciento.

–Juan Manuel Fócil, del PRD: 5.9 por ciento.

–Lorena Beaurregard de los Santos, de la coalición Fuerza y Corazón por Tabasco (PAN y PRI): 5 por ciento.

–María Inés de la Fuente, de Movimiento Ciudadano: 4 por ciento.

VERACRUZ

En Veracruz, donde gobierna el morenista Cuitláhuac García Jiménez, se votó por Gobernador, 30 diputaciones de Mayoría Relativa y 20 Diputaciones de Representación Proporcional.

Según el PREP, con corte a las 23 horas, Morena retiene la gubernatura con una amplia ventaja de su candidata.

–Norma Rocío Nahle García, de la coalición Sigamos haciendo Historia en Veracruz (Morena, PT, PVEM y FPM): 58.19 por ciento.

–José Francisco Yunes Zorrilla, de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz (PRI, PAN y PRD): 32.23 por ciento.

–Hipólito Deschamps Espino Barro, de Movimiento Ciudadano: 7.14 por ciento.

YUCATÁN

En Yucatán, donde gobierna el panista Mauricio Vila Dosal, se eligió gubernatura, 21 Diputaciones de Mayoría Relativa, 14 diputaciones de Representación Proporcional, 106 Presidencias municipales, 106 Sindicaturas de Mayoría Relativa y 587 regidurías.

Los resultados preliminares del PREP arrojan una ventaja del PAN y su alianza:

–Renán Barrera Concha, de la coalición PAN-PRI-Nueva Alianza: 47.43 por ciento.

–Joaquín Jesús “Huacho” Díaz Mena, de Sigamos Haciendo Historia en Yucatán (Morena-PT-Verde Ecologista): 46 por ciento.

–Vida Gómez Herrera, de Movimiento Ciudadano: 4 por ciento.

–Jazmín López Manrique, del PRD: 0.60 por ciento.

Desde 2018, el avance de Morena en las entidades del país no ha cesado y la elección de este 2 de junio lo confirma al conservar su mandato, en coalición con otros partidos, en 21 de 32 estados: Baja California (Marina del Pilar Ávila), Baja California Sur (Víctor Manuel Castro), Campeche (Layda Sansores), Ciudad de México (Martí Batres), Colima ( Indira Vizcaíno), Chiapas (Rutilio Escandón), Guerrero (Evelyn Salgado), Hidalgo (Julio Menchaca), Estado de México (Delfina Gómez), Michoacán (Alfredo Ramírez Bedolla), Nayarit (Miguel Ángel Navarro), Oaxaca (Salomón Jara), Puebla (Sergio Salomón Céspedes), Quintana Roo (María Lezama), Sinaloa (Rubén Rocha Moya), Sonora (Alfonso Durazo), Tabasco (Carlos Manuel Merino), Tamaulipas (Américo Villarreal), Tlaxcala (Lorena Cuéllar), Veracruz (Cuitláhuac García) y Zacatecas (David Monreal).