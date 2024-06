Seúl suspende acuerdo de paz con Norcorea luego de lanzamiento de globos con basura

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Sur anunció el lunes que suspenderá un acuerdo de acercamiento con Corea del Norte para castigarla por lanzar globos con basura, a pesar de que Pyongyang había dicho que detendría la campaña.

En los últimos días, Corea del Norte lanzó cientos de globos para arrojar basura y estiércol sobre Corea del Sur, una muestra de enojo contra campañas previas de civiles surcoreanos para arrojar panfletos en territorio norcoreano. Corea del Sur dijo el domingo que tomaría represalias “insoportables”, antes de que el país vecino anunciara de forma repentina que dejaría de enviar globos al otro lado de la frontera.

El Consejo Presidencial de Seguridad Nacional de Corea del Sur anunció el lunes que había decidido suspender un acuerdo intercoreano de 2018 dirigido a reducir las hostilidades en el frente, hasta que se restaurase la confianza mutua entre los dos países, según la oficina presidencial.

