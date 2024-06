Biden, Putin, Trudeau, Boric... El mundo recibe a Claudia, primera mujer Presidenta

-Información en desarrollo

Ciudad de México/Madrid, 3 de junio (SinEmbargo/EuropaPress).- Claudia Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de las elecciones presidenciales de México, ha recibido una serie de felicitaciones por parte de jefas y jefes de Estado de diversas partes del mundo, quienes le han dado la bienvenida y han destacado que se convertirá en la primera mujer Presidenta en la historia del país.

Joe Biden, Presidente de Estados Unidos, felicitó la mañana de este lunes a Sheinbaum por su “histórica” victoria en los comicios del 2 de junio, y confió en poder trabajar “estrechamente” con ella sobre la base de la “amistad” y la “alianza” que sustenta las relaciones bilaterales.

En un comunicado, Biden subrayó su “compromiso” para “avanzar en los valores e intereses” de los dos países, cuyas relaciones han estado marcadas en estos últimos años por un tira y afloja en cuestiones como la migración, especialmente durante la etapa de Donald Trump en la Casa Blanca.

El actual mandatario estadounidense aprovechó también para extender sus felicitaciones a todo el pueblo mexicano por el “exitoso proceso electoral democrático”, en el que además de la Presidencia fueron elegidos otros 20 mil cargos en distintos estamentos de la administración.

Congratulations to @Claudiashein on her election as Mexico’s next president. We look forward to working with her administration to deepen a key partnership. Cooperation on security, trade, investment, and migration is vital to the shared prosperity of the people of the Americas.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 3, 2024