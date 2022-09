Ken Salazar destaca importancia de seguridad en reunión con Gobernador de Zacatecas

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos, reafirmó la importancia de la seguridad para la prosperidad de la nación en una visita a Zacatecas, donde se reunió con el Gobernador David Monreal.

“Estoy en Zacatecas porque nos une el deseo de lograr la seguridad del pueblo. Con el Gobernador DavidMonrealA me reuní con legisladores, alcaldes y el sector privado porque nuestra #SeguridadCompartida va de la mano del trabajo coordinado con todos los sectores a nivel estatal”, escribió Salazar a través de sus redes sociales.

Con motivó de su visita, Salazar indicó que “Zacatecas es un estado prioritario en el marco binacional del Bicentenario. Estamos apoyando las instalaciones penitenciarias, los laboratorios forenses y los programas de estado de derecho en el estado, con respeto por la soberanía de México, para ayudar a reducir la violencia y fomentar la prosperidad” y reafirmó el compromiso de los objetivos de seguridad compartidos con el mandatario estatal.

Salazar recordó que Zacatecas fue integrado recientemente a una lista de “no viajar” por parte de Estados Unidos a causa de la delincuencia, por lo que espera reunirse con líderes de de seguridad estatales y federales “para conocer los pasos que están tomando para hacer que el estado sea más seguro y cómo podemos brindar más apoyo”.

De acuerdo con el Embajador, Zacatecas aún debe trabajar en mejorar los niveles de seguridad, por lo que “espero que con el trabajo que se está haciendo aquí en Zacatecas, en México y en Estados Unidos, eso pueda cambiar” y afirmó que su país busca apoyar la estrategia del estado en materia de seguridad.

“Cuando hay inseguridad se enfría la inversión y por eso entre más seguridad tenemos y entre más inversión se haga en la seguridad, como lo hace el Gobernador, abre la puerta a las inversiones que se requieren para que la economía trabaje para todos”, dijo.

Entre las acciones que Estados Unidos pretende implementar para apoyar a Zacatecas, Salazar compartió en Twitter que se encuentran: ayudar en la reacreditación de tres cárceles, con una cuarta en proceso; asistencia con acreditación para seis laboratorios forenses bajo estándares internacionales; apoyo en acreditación internacional para una academia de policía, así como soporte para certificar a 21 ministerios públicos con protocolos estandarizados.

