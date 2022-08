¿Cuánto redujo EU el tráfico ilegal de armas?: Ebrard revira a Salazar por violencia

Ebrard le recordó a Salazar que existe un plan de entendimiento, llamado Bicentenario, en el que participan las instancias de seguridad de ambos países, coordinados por las áreas diplomáticas, y destacó el compromiso de EU de reducir el tráfico ilegal de armas.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– El Canciller Marcelo Ebrard Casaubon reaccionó al reclamo del Embajador estadounidense, Ken Salazar, quien en días pasados dijo que la inseguridad en México impactaba negativamente en las inversiones.

Durante su encuentro con senadores de Morena, el Secretario de Relaciones Exteriores cuestionó al Embajador sobre qué ha hecho el Gobierno de Estados Unidos para reducir el tráfico de armas y evitar la violencia.

“El otro día decía el Embajador de Estados Unidos ‘es tiempo de resultados en seguridad’. La pregunta que yo le haría, y le voy a hacer al señor Embajador ahora que nos veamos, es ¿cuánto ha reducido Estados Unidos el tráfico ilegal de armas?; prque eso esta en tu programa, mano, programa que los dos hicimos juntos”, recriminó.

#EnVivo Mesa de trabajo con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón (@m_ebrard), Secretario de Relaciones Exteriores. https://t.co/NP8oPyU68w — Senadores Morena (@MorenaSenadores) August 30, 2022

Ebrard le recordó a Salazar que existe un plan de entendimiento, llamado Bicentenario, en el que participan las instancias de seguridad de ambos países, coordinados por las áreas diplomáticas.

“Estados Unidos se comprometió a reducir el tráfico ilegal de armas, pues ambos son corresponsables”, aseguró.

Sobre este tema de las armas, el Canciller habló también del recurso legal que presentó México ante la Corte de Estados Unidos contra la industria de armamento.

“No pretendemos cambiar una ley, lo que pretendemos es decirles que, ‘ustedes están produciendo armas que están dirigidas, de antemano, al segmento pronarco, o de plano involucradas en acciones del narcotráfico, similares a las que aparecen en las narcoseries o inclusive puedes mandar a hacer sus inscripciones con el grupo delincuencial que tu quieras. Si quieres que diga Cartel Jalisco Nueva Generación te lo ponen. ¿Cómo no va a ser eso reprobable? Y al mismo tiempo me dice tu Embajador que por qué no se reduce la violencia’”, destacó.

La reacción de Ebrard se da luego de que el pasado 18 de agosto el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que resolver la seguridad en el país debe ser prioridad para el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso más que el T-MEC porque enfría la inversión extranjera.

“El impacto en la inversión es muy real. Con la inseguridad se enfría la inversión de los Estados Unidos y de otros países aquí en México, y eso es lo contrario de lo que debiera pasar bajo el sueño del T-MEC. Debería haber más inversión, pero la inseguridad es un factor grande para los empresarios”, declaró el diplomático.

Luego de una reunión con representantes del sector privado, Salazar señaló que es fundamental combatir la violencia en el país, porque “todo sigue temblando” si no hay resultados en el tema de seguridad. Por ello, hizo un llamado a los tres niveles de Gobierno, el sector empresarial, la sociedad civil y las iglesias, a colaborar para resolver la crisis de inseguridad.

“Podremos conseguir mejores resultados si unimos nuestros esfuerzos en materia de seguridad para generar crecimiento económico, empleos y mayores oportunidades para las familias de nuestras naciones. Porque sin seguridad no hay prosperidad”, afirmó.

Con un mapa de las restricciones de viaje para sus ciudadanos en México, donde hay seis entidades en rojo, siete en naranja y el resto en verde, el Embajador reiteró su deseo de que todo el país se pinte del último color, por lo que afirmó que es tiempo de que se haga realidad el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad firmado por los presidentes Biden y López Obrador en julio de 2021. “Es tiempo para resultados”, puntualizó.