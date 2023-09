PARTE 2 | Niñas, niños y mujeres son víctimas de una cadena de abusos ligados a trata

Por Ignacio Alvarado Álvarez

Baja California, México, 3 de septiembre (InSight Crime).– A las puertas del hotel Acapulco un grupo de chicas lucen abatidas y vulnerables mientras intentan atraer clientes a mitad del día. Lo hacen musitando palabras cortas, imposibles de comprender.

La primera planta del hotel es una marisquería que comparte pared con un segundo albergue para el negocio carnal: Rapid Inn. Cualquier residencia puede atender este comercio: por media hora de trabajo sexual, estas chicas pueden ganar la irrisoria suma de 200 pesos mexicanos (alrededor de 10 dólares).

Ubicados en la intersección de las avenidas Coahuila y Constitución entre las oficinas de la policía municipal y de tránsito de Tijuana, estos establecimientos no son sino una parte de una vasta red de trabajo sexual que a menudo está impregnada de abuso, violencia y, en algunos casos, de trata de personas.

A una cuadra está el nivel dos. Allí, tres clubes de caballeros prominentes: Adelita Bar, Las Chavelas y Hong Kong, han sido pilares del trabajo sexual durante décadas. Afuera, varios cajeros automáticos que dispensan dólares estadounidenses aseguran que los clientes tengan suficiente efectivo para pagar un encuentro de 20 minutos o servicios adicionales en una suite privada.

Las mujeres que trabajan en estos clubes han negociado acuerdos con los propietarios, según varias trabajadoras sexuales que hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato. Intercambian parte de sus ganancias por protección contra clientes abusivos y violentos, así como el derecho a dejar de trabajar cuando les plazca.

La parte oculta de este negocio también está cerca. A lo largo de la Avenida Revolución, una de las principales vías de la ciudad que atraviesa una parte del distrito rojo, las madres de los desaparecidos cuelgan volantes de sus seres queridos. Los volantes están llenos de información y fotografías de sus amadas hijas, esperando cualquier ayuda que pueda conducir a un avance. Algunos de los casos ya tienen años.

UN MONSTRUO EN CASA

En un pequeño refugio en las afueras de Tijuana un voluntario estadounidense ofrece lecciones de guitarra a un grupo de infantes en la estancia principal. Los niños tienen un promedio de 11 años. Todos son víctimas de abuso sexual y, más de uno, de explotación, la mayoría a manos de sus propias familias y de redes de trata.

De hecho, fue en casa donde comenzaron muchos de los problemas de las víctimas. Los miembros de la familia tienen que ver casi en la mitad de los casos de trata de niñas y niños en todo el mundo, según datos de las Naciones Unidas.

El refugio tiene dos niveles y un jardín de dimensiones modestas. Inicialmente fue una vivienda de interés social dentro de un complejo del Gobierno. Hoy tiene capacidad para albergar a una docena de menores. La asociación civil que mantiene el refugio opera uno más, ligeramente mayor, dispuesto para niñas igualmente violentadas.

A mediados de la década pasada, el aumento en la desaparición de niñas y niños en barrios populares de Tijuana llamó la atención de un grupo de cristianos. A sus templos llegaban madres y padres sumidos en el dolor a pegar pesquisas en los muros y en busca de algo de alivio espiritual. No tardaron en organizarse: decidieron llamarse “No más cuartos vacíos”. Se manejan con bajo perfil, casi nadie los conoce y nunca antes buscaron ni tuvieron contacto con periodistas. Si ahora lo hacen, es porque el número de víctimas se ha disparado y no hallan otra forma de manifestarlo.

Es comprensible. Diariamente los integrantes del grupo ingresan en colonias que la misma policía deja fuera de sus rondas de vigilancia. Son concentraciones de la periferia, en donde ocurre una gran parte de los asesinatos de la ciudad.

Aun así, en los templos y comedores que manejan en una decena de barrios periféricos han sabido mezclarse entre el resto de religiosos y pasar desapercibidos a la hora de brindar la terapia y la asesoría que tanto necesitan las víctimas. Actúan así porque hasta allí llegan los explotadores a acosar a sus víctimas y a sus familias.

La psicoterapeuta se unió al grupo después de no saber cómo responder a una pregunta muy básica: ¿Por qué hay desapariciones de niñas y niños? En poco tiempo, dijo, “nos fuimos dando cuenta de que hay todo un monstruo”. Pero, ¿cómo era ese monstruo y cómo operaba? La respuesta a esas preguntas ha sido mucho más difícil de encontrar.

Más allá de las estadísticas oficiales sobre el crimen, hay poca información pública disponible sobre la trata de niños. Y si bien la Procuraduría de la Defensa del Menor está llena de volantes de niñas y niños desaparecidos, hay poco reconocimiento oficial o acción para enfrentar el problema.

Así, la idea central del grupo es llegar a la mayor cantidad de infantes desaparecidos o en cautiverio para tratar de rescatarlos, dice la psicoterapeuta. Pero se trata de un fenómeno sin fin. Han descubierto que el monstruo sigue produciendo más víctimas.

“Claro que existen redes delictivas, pero hemos encontrado que esas redes están en su mismo entorno familiar o son de los lugares en los que viven”.

MARGINADAS Y VULNERABLES

En el extremo opuesto de Tijuana, los refugios para miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer o intersexual (LGBTQI+) intentan proteger a quienes albergan de las presiones insoportables que enfrentan afuera. La mayoría de sus problemas también comenzaron en casa.

Estigmatizados, maltratados y condenados al ostracismo, los miembros de la comunidad LGBTQI+ tienen muchas más probabilidades de abandonar sus hogares a una edad temprana, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU. Esto los deja en posiciones extremadamente vulnerables.

En las calles, el rechazo social puede ser la menor de sus preocupaciones. Lo que verdaderamente los aterroriza es el acoso implacable de los delincuentes, muchas veces facilitado por la inacción o complicidad activa de las autoridades y la participación de negocios legales como clubes nocturnos y hoteles.

Durante años, los miembros de la comunidad LGBTQI+ han sufrido una discriminación constante y generalizada que a menudo pasa desapercibida. Aquellos que han sido víctimas de trata se vuelven aún más invisibles. La comunidad transgénero, en particular, es explotada para el trabajo sexual y muchas otras actividades ilegales.

Otros trabajan en restaurantes o bares, agregó el director. Pero debido a la falta de oportunidades formales, muchos también recurren al trabajo sexual.

Muchas y muchos de ellos, dijo el director, fueron víctimas de explotación. A veces, la violencia que enfrentan se vuelve letal. Pero cuando un miembro de la comunidad LGBTQI+ es asesinado, dijo el director, “no pasa nada”.

El miedo constante que sienten se ve exacerbado por el nivel de impunidad que rodea a los asesinatos de las mujeres trans. En años recientes fueron asesinadas dos de ellas en Tijuana y Ensenada. Una tenía 26 años. Fue atada de pies y manos y así le prendieron fuego dentro de su propia vivienda. La segunda, de 28 años, murió tras recibir varias puñaladas. También se hallaba en su casa. Las autoridades no han arrestado a ningún sospechoso en relación con los asesinatos.

“Si eres transexual eres una persona mucho más vulnerable [que el resto]”, dice Jacqueline Aguilar, activista transgénero radicada en Ensenada, 100 kilómetros al sur de Tijuana. “Si la persona [trans] logra huir es muy difícil que las autoridades le hagan caso. Las autoridades no creen que una persona transexual o transgénero pueda llegar a ser abusada en trata de personas. Pero sí las hay”.

Ella misma fue empujada al trabajo sexual como una forma de sobrevivir cuando solo tenía 13 años. Pero en 2010 llegó a este puerto y olvidó ese pasado para convertirse en una de las principales activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales y mujeres trans.

El movimiento que encabeza ha logrado cambios sustanciales en la ley y en la conducción de las autoridades. Dice que los policías ya no abusan sexualmente a las mujeres transgénero que trabajan como trabajadoras sexuales y que la extorsión hacia ellas ha disminuido. El peligro, sin embargo, sigue vigente. En noviembre de 2021, Alicia Díaz, una activista del movimiento, fue degollada dentro de su hogar. Tenía 22 años.

Aguilar ha sido testigo de los mismos patrones criminales en cada víctima que ha encontrado. Algunas son obligadas a ejercer la prostitución en varias ciudades por sus parejas, mientras que otras son víctimas de alguna red criminal.

UN CRIMEN TRANSFORMADO

Fue en 1992 cuando Víctor Clark realizó sus primeras entrevistas con trabajadoras sexuales y proxenetas en Tijuana. Clark es un antropólogo que luego fundó el Centro Binacional de Derechos Humanos y fue uno de los primeros en documentar la trata sexual en la ciudad.

Cuando comenzó, Clark relató cómo los proxenetas se basaban en la seducción y la coerción para controlar a múltiples víctimas. Por su parte, las víctimas a menudo lucharon por verse a sí mismas como tales, algo común en este espacio debido a las formas en que son coaccionadas y manipuladas.

Más de dos décadas más tarde, al arribo de una nueva generación de proxenetas, dice Clark, aquellas redes compuestas por padres, hermanos y primos se transformaron en estructuras mucho más complejas.

“Ya no era el hermano y el primo”, explicó.

Clark señaló un encuentro que tuvo con un proxeneta en Tijuana hace unos 15 años que le había presentado a una mujer venezolana.

“Entonces comencé a descubrir o me comenzaron a decir que contrataban coyotes para empezar a traer centroamericanas”, agregó. Esta táctica “[marcó] una transición en sus procesos de organización más complejos, más como una copia del crimen organizado para traer venezolanas, centroamericanas”.

Tijuana ha sido una ciudad de transiciones. Como explicó Clark, hasta mediados del siglo pasado, la zona norte estaba conformada por tierras de cultivo. Pero a medida que la urbanización se afianzó, la gente vino a alimentar sus vicios con las drogas, el sexo y, durante la prohibición en los Estados Unidos, el alcohol. Así fue como en Tijuana florecieron el crimen y la corrupción antes que en casi cualquier otro territorio de México.

Al término de la Segunda Guerra Mundial el centro de Tijuana se expandió entonces hasta la línea limítrofe con California. Fueron construyéndose viviendas para inmigrantes, en su mayoría empleados en bares y cantinas del área, así como hoteles de paso concebidos esencialmente para quienes buscaban cruzar hacia Estados Unidos.

Poco a poco, sin que nadie tenga registro preciso de ello, la pequeña manzana que comprende la avenida Coahuila y su primer callejón, entre Constitución y Niños Héroes, fue consolidándose como el punto neurálgico de la venta carnal y de la trata de personas, como resultado de la sofisticación de las operaciones de los grupos criminales.

Clark denuncia que esto sucede a plena luz del día, sin ninguna interferencia de las autoridades. “Nunca he sabido que los molesten ni tampoco que ellos sobornen a nadie”, dice el antropólogo.

La prostitución está permitida en el distrito rojo, una designada “zona de tolerancia”, pero no todos se dedican al oficio voluntariamente.

“Son muchos padrotes, un montón”, prosigue. “Yo les he preguntado, ‘¿cuántos son?’ Y ellos me dicen: ‘Un chingo, director, somos muchos. Hay muchos pueblos que están produciendo padrotes’”.

Cuando se le preguntó cuántos habían sido acusados y procesados penalmente en Tijuana, suspiró.

“Casi a nadie”.

Del mismo modo, ninguna investigación policial ha establecido un vínculo directo entre la pornografía infantil y el abuso sexual infantil y los niños desaparecidos en Tijuana. Pero algunas personas, como Heriberto García, ex procurador de los Derechos Humanos de Baja California, llevan años insistiendo para que se indague sobre la explotación sexual que tiene como víctimas a niños y niñas.

Para García es claro, pese a todo, que un fenómeno de trata no se limita a redes familiares, menos en una entidad como esta, que forma parte de uno de los corredores económicos más poderosos del planeta. En Tijuana y toda la Baja California, las estructuras del crimen organizado son omnipresentes, dice.

“No hay negocio en el que no metan la mano [los grupos del crimen organizado]”, dijo. “Y qué pasa afuera, pasa todo: desaparición de personas con fines de simple desaparición o con otros fines, que no dudo que sea trata de personas. ¿Por qué se ha detonado? Por impunidad. No pasa nada aquí”.