VIDEO: Ceci Flores, madre buscadora, se une a la asunción de Xóchitl en el Ángel

La panista destacó que Ceci Flores representa a las decenas de madres buscadoras con las que se reunió durante los últimos dos meses, y señaló que a ella también le cerraron las puertas de Palacio Nacional.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- Cecilia Patricia Flores Armenta, madre buscadora y fundadora del colectivo Madres Buscadores de Desaparecidos de Sonora, participó este día en el evento de presentación de Xóchitl Gálvez como virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México en el Ángel de la Independencia.

“Estoy muy agradecida por la invitación que me hizo. Es la primera vez que alguien tan importante como usted nos invita a tener voz, [misma] que un día callaron de nuestros desaparecidos, pero que nos dejaron vivos para alzar la voz por ellos y aquí estamos, todo el apoyo para usted”, dijo Ceci Flores.

Por su parte, Xóchitl Gálvez agradeció su presencia y destacó que su asistencia representa a las decenas de madres buscadoras con las que se reunió los últimos dos meses en los distintos mítines que sostuvo en los estados al interior del país.

Recibo constancia como responsable de la construcción del Frente Amplio por México. 🫶🏼#LaVictoriaEsNuextra pic.twitter.com/XdJh7O7tt2 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 3, 2023

“[Ceci Flores] Representa a las decenas de mujeres madres buscadoras que abracé a lo largo de estas ocho semanas. Busca desde hace varios años a sus hijos. A Ceci Flores tampoco le abrieron las puertas de Palacio Nacional”, señaló.

Cecilia Patricia Flores Armenta es líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Desaparecidos de Sonora. Ella pidió en diciembre pasado a los líderes de los cárteles del estado, incluido Rafael Caro Quintero, que le permitieran seguir investigando el paradero de sus familiares desaparecidos, aunque no haya justicia ni culpables.

La líder de Madres Buscadoras de Desaparecidos de Sonora, colectivo que fundó el 4 de mayo de 2019 cuando le desaparecieron a otros dos de sus hijos, actualmente se encuentra fuera de su estado natal, desplazada por la ola de amenazas que ha recibido desde julio de 2021, luego del asesinato de su compañera, Aranza Ramos, una joven que buscaba a su esposo desaparecido en diciembre de 2020.

Una madre jamás dejará de buscar a sus hijos, porque con ellos, también se llevaron nuestro corazón y razón de vivir. A los cárteles, tengan piedad, no nos maten, díganos donde encontrarlos, lo que queremos es despedirlos, nosotras las parimos, déjenos ponerles su última cobija pic.twitter.com/tnq7jpMobv — Madres Buscadoras de Sonora (@MadresBuscan) September 1, 2023

El colectivo Madres Buscadoras de Desaparecidos de Sonora fue fundado por ella cuando desaparecieron sus hijos Alejandro Guadalupe (30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa) y Marco Antonio (4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora). Desde entonces se han sumado más personas con la misma exigencia: encontrar a sus familiares.

Cecilia Flores, reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes por la BBC, ha localizado a más de mil 500 personas en fosas, pero ninguna de ellas corresponde a sus hijos.

Esa no fue la primera vez que Ceci hace un llamado a los cárteles para que les informen sobre el paradero de sus hijos. El pasado enero de 2022 se volvió viral cuando a través de un video levantó la voz para pedir a los líderes de cárteles de la droga en Sonora, que no les arrebaten la vida a las buscadoras y les permitieran seguir con sus labores para dar con el paradero de los desaparecidos, pues no planeaban hallar culpables sino paz.

Mientras que no estén en nuestros zapatos no entenderán jamás la magnitud de nuestro problema ni la necesidad tan grande que tenemos de volver a ver a nuestros hijos aunque sea en un puño de huesos y que necesitamos buscarles para encontrarles pic.twitter.com/AUuV7K7kTu — Madres Buscadoras de Sonora (@MadresBuscan) August 30, 2023

Debido a sus labores de búsqueda y lucha, Ceci y su familia fueron amenazados por organizaciones criminales, incluso la fundadora del colectivo fue desplazada de Sonora, por lo que actualmente se encuentra protegida por un mecanismo para periodistas y defensores de derechos humanos.

El colectivo ha encontrado decenas de cuerpos humanos en fosas clandestinas y hogueras ubicadas a lo largo de Sonora.

La organización, que conforman abuelas, madres, hermanas, hijas y hermanas de personas desaparecidas, han podido encontrar a personas desaparecidas gracias a las denuncias anónimas de lugares donde se encuentran fosas clandestinas que son usadas por grupos criminales.