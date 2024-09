La derecha y El Yunque causaron tragedia social en Guanajuato, alerta informe de SSPC

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó la mañana de este martes un informe para desmenuzar las principales razones por las que Guanajuato, estado que ha sido gobernado los últimos 33 años por el Partido Acción Nacional (PAN), está sumido en una profunda crisis social. Una de las conclusiones del reporte es que dicha tragedia fue causada por la derecha y El Yunque.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que el análisis sobre la situación que enfrenta la entidad no sólo tiene que ver con la revisión del entorno social y del desarrollo económico, sino también con la evaluación de los índices delictivos y de violencia que se registran en ese territorio del país.

De acuerdo con la funcionaria federal, “de 1991 a 2024 ha habido siete gobiernos locales de la derecha que aumentaron sus alianzas con el liderazgo tradicional del conservadurismo y la extrema derecha representada por El Yunque”. En este periodo, señaló, “se impulsó la concentración del capital en el Corredor Industrial, lo que acentúa el rezago educativo, la falta de acceso a la salud, los servicios básicos de vivienda, así como la precarización de las condiciones laborales”.

Asimismo, Rosa Icela afirmó que “el modelo neoliberal se evidencia en la concentración de la riqueza sin impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de su población, ya que ocho de sus 46 municipios, ubicados en el Corredor Industrial, concentran casi el 60 por ciento de los pobres en Guanajuato”.

“Sólo por dar un ejemplo, el pujante municipio de León es el municipio con más pobres del país y el segundo con más gente en pobreza extrema. En Guanajuato, según las estadísticas del Coneval y la Secretaría de Educación Pública, en los últimos años ha crecido de 14.6 por ciento a 20 por ciento el porcentaje de la población de tres a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con una educación básica. Ocupa el segundo lugar de la población de 22 años o más que no tiene educación media superior completa con el 47.7 por ciento”, mencionó.