VIDEO ¬ “Se pueden ir a sesionar en el infierno”, dice vocera de trabajadores del PJF

La vocera de las y los trabajadores de juzgados federales criticó que la bancada de Morena no accediera a dialogar con ellos, por lo que tomaron la decisión de bloquear todos los accesos de la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– Patricia Aguayo, vocera de las y los trabajadores de juzgados federales, respondió este martes al intento de Morena y sus aliados de sesionar en una sede alterna, luego de que personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) bloqueara las principales entradas de la Cámara de Diputados para impedir la discusión de la Reforma Judicial.

A través de un video publicado en redes sociales, se escucha a la vocera decir que Morena y sus aliados ya le habían avisado de sus intenciones de sesionar en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, ubicada en la Alcaldía Venustiano Carranza.

“Sí, ya nos avisaron. Por nosotros, se pueden ir a sesionar en el infierno, pero aquí en la Cámara de Diputados no van a sesionar hoy ni mañana”, declaró.

"Que legislen en el infierno" Esa "democracia" de la intolerancia y agravio es la que no queremos. Ese es el verdadero rostro del Poder Judicial, es el rostro de la soberbia que te da el sentirse intocable.

En otro video publicado en plataformas digitales, Aguayo criticó que las y los legisladores de Morena no accedieran a dialogar con ellos, por lo que tomaron la decisión de bloquear todos los accesos de la Cámara de Diputados para impedir la discusión de la Reforma Judicial.

“¿Por qué no quieren oír? Sólo pedimos eso, que nos escuchen, pero están con los oídos cerrados. Están en una cerrazón completa hacia las voces que exigimos que nos oigan, que nos atiendan”, dijo.

Esta mañana, trabajadores del Poder Judicial bloquearon las entradas de San Lázaro para protestar contra la Reforma Judicial e impedir su discusión; por ello, la bancada de Morena buscó una sede alterna y se decidió por la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca para sesionar.

Según los reportes, alrededor de las 4:30 horas de este martes, el personal del PJF empezó a tomar los principales accesos para impedir la entrada al recinto legislativo.

Como respuesta al bloqueo, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, compartió que pidió a sus compañeros y compañeras no intentar entrar al registro legislativo, y anunció que sesionarán en la Magdalena Mixiuhca, ubicada en la Alcaldía Venustiano Carranza.

“Por razones de respeto al derecho de expresión y manifestación de quienes están en contra de la Reforma Judicial, y para no generar ningún enfrentamiento, confrontación o provocación, hemos decidido cambiar de sede”, informó.

“Hay facultades legales, constitucionales para cuando estos casos sucedan, nombrar sedes alternas. Deseo que todos los grupos parlamentarios acudan para hacer un gran debate, un debate de altura. Las horas que sean necesarias, las horas que sean convenientes en la discusión de esta reforma trascendió. Más tarde iniciaremos, comunicaremos formalmente este acuerdo”, añadió.

Monreal había adelantado más temprano que dejarían a las y los manifestantes tomar San Lázaro porque tienen el derecho de hacerlo, pero que buscarían sesionar en sedes alternas.

“No queremos provocar un enfrentamiento. No vale la pena. Nosotros somos pacifistas, a pesar de que venimos de una oposición, que incluso señaló, realizó y practicó algunas de las medidas que ahora están intentando los opositores. Nos parece respetable y un derecho de manifestación que debe respetarse”, expresó.

Sesionaremos en la Magdalena Mixhuca. Cumpliremos nuestro compromiso con las y los ciudadanos.

“Les he pedido a mis compañeros, diputados y diputadas, que no intenten ingresar, que dejen así los accesos, que dejen a la gente que se está manifestando. Vamos a tomar una decisión más adelante, que estén atentos, que no provoquen ni intenten entrar por la intempestiva fuerza, no lo necesitamos, tampoco vamos a solicitar que la policía nos abra espacios”, agregó.

El pleno de la Cámara de Diputados ya emitió la declaratoria de publicidad del dictamen que reforma 16 artículos de la Constitución en materia del Poder Judicial de la Federación (PJF), con lo que inició el proceso para que el dictamen sea discutido en la sesión ordinaria de este martes 3 de septiembre.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados realizó el 1 de septiembre la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Carta Magna, en materia del PJF, y que establece que los puestos de ministros, magistrados y jueces sean designados por medio de elección popular.