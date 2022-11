¿Qué marcas de maquillaje engañan a los consumidores? Profeco publica LISTA

La Profeco dio a conocer las marcas de maquillaje que hay en el mercado e incumplen con las reglas de etiquetado correspondiente a estos productos de belleza.

Ciudad de México, 3 de noviembre (Ríodoce).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló cuáles son las marcas de maquillaje que engañan a los consumidores según el más reciente estudio realizado a 50 marcas de maquillaje en polvo que actualmente están en el mercado.

El análisis fue realizado a 50 productos diferentes; entre los que se encuentran 28 polvos compactos, 18 bases de maquillaje, un polvo traslúcido, un polvo para difuminar, un polvo compacto HD y punolvo facial Healthy Glow Sheer Powder fue publicado en la edición de noviembre de la Revista del Consumidor.

La dependencia señaló que las pruebas fueron hechas para determinar que el etiquetado incluyera información clara, legible y en español, con datos como ingredientes, lote, instrucciones de uso, leyendas precautorias, duración del producto y contenido neto.

Así como la información presentada que se pudiera comprobar; que los productos realmente tuvieran el contenido declarado; la calidad al tirarlos desde una altura de 40 centímetros.

Luego de realizar el estudio, la Profeco encontró que siete marcas de maquillaje no pudieron comprobar que sea verdad las leyendas con las que se promocionan sus productos como ofrecer una cobertura perfecta o controlar el exceso de grasa.

Las marcas de maquillaje y las frases que no se pudieron comprobar son:

Zan Zusi: “efecto continuo e hidratante”

Renova Matte: “cobertura perfecta

IM Natural: “fórmula que no reseca ni tapa los poros de la piel”

Byapple: “deja respirar tu piel y obtén una amplia cobertura”

Bella: “polvo compacto hipoalergénico”; “polvo de arroz vitaminado con vitamina E”, “polvo de arroz orgánico” y “absorbe exceso de grasa de la piel, forma una capa invisible que oculta el brillo, reduce el enrojecimiento y cubre imperfecciones”.

Natura Una: “textura ultra fina que permite la construcción de cobertura personalizable otorga alta fijación y larga duración”.

Bissú: “ayuda a controlar el exceso de grasa en el rostro” y “larga duración para una apariencia impecable por más tiempo”.

Además, también hay ocho marcas que no cumplen con lo que dice su etiquetado. Cuatro de ellas son porque no aparece la información en español, ya que todo está en inglés y no hay datos del responsable del producto. Estas son:

Amuse

Italia Deluxe Mineral Full Coverage

Italia Deluxe Silky Powder

Italia Deluxe Two way mineral powder

Mientras que las otras cuatro marcas son las siguientes:

Hema: No ostenta identificación del responsable del producto; no ostenta ingredientes, y no ostenta país de origen en español.

3Ina: No aparece en español la denominación del producto.

L.A Girl: No aparece en español la denominación del producto, no ostenta identificación del responsable del producto y toda la información está en inglés.

Beauty Creations: No aparece en español la denominación del producto, no ostenta identificación del responsable del producto, y toda la información está en inglés.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, había adelantado que dichas marcas deberán demostrar las frases anteriores y que contienen lo que dicen sus etiquetas, de lo contrario se podrían imponer multas.

Asimismo, destaca que cinco productos serán retiradas del mercado, ya que dan menos producto del que ofertan:

Saniye: hasta 52.7 por ciento menos de producto.

Im Natural: hasta 30.6 por ciento menos de producto.

Italia Deluxe: hasta 21 por ciento menos de producto.

Bella: hasta 17.7 por ciento menos de producto.

Lo.c.k.n’tap: hasta 10.3 por ciento menos de producto.

