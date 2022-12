Pantera triunfa en su regreso y se lleva el primer día del Hell And Heaven Metal Fest

El primer día de Hell And Heaven logró congregar a 50 mil amantes del Heavy Metal y sus muchos subgéneros, dejando satisfechos a los asistentes con las tremendas actuaciones de Pantera y Scorpions, shows principales de la primera noche.

Arch Enemy, Epica Doro Pesch, Till Lindemann, SpiritBox y compañía, también se encargaron de ofrecer espectáculos de primer nivel que encendió los ánimos de los fanáticos.

Ciudad de México, 3 de septiembre, (SinEmbargo).- Luego de meses de ansiosa espera, este viernes por fin iniciaron las actividades en el Hell And Heaven Metal Fest 2022, festival que despertó grandes expectativas desde que se confirmó su cartel y que luego del primer día de presentaciones con bandas como los alemanes legendarios Scorpions, Arch Enemy, Epica, Lindemann y, evidentemente Pantera, ha cumplido con las altas expectativas, al menos en su primera jornada.

La llegada al Foro Pegaso, sede de la edición 2022 del H&H 2022, contrario a lo esperado, no resultó ser tan complicada como en otras ocasiones, esto para quienes llegaron temprano. De igual manera, el acceso al festival ocurrió sin contratiempos mayores, al menos para los primeros fans que se dieron cita desde el mediodía para ver a las primeras bandas arriba de los 5 escenarios con los que cuenta el festival este año.

Los mexicanos de Mexxika fueron los encargados de inaugurar la edición 2022 del Hell And en el escenario Trve Metal Stage, dando paso así a una jornada llena de riffs fabulosos, bajos poderosos, baterías a gran velocidad y una inmensa variedad de voces, que fueron desde los agresivos desgarradores guturales, hasta las voces más angelicales que pudimos ver con bandas de Metal Sinfónico.

Mientras que en el New Blood Stage, que vio desfilar a grandes bandas mexicanas, los encargados de abrir el escenario fueron Charro Calavera, banda que mezcla Hard Rock con toques de música mexicana, cuya intención es “darle un nuevo aire a la música que hemos escuchado desde niños”, para que las nuevas generaciones “le tomen afecto a las letras que son como himnos para cada uno de los mexicanos”,

CEMICAN, uno de los grupos mexicanos más destacados en la actualidad, y que incluso han confirmado su presencia en el Resurrección Fest 2023, en España, formaron parte también de la fiesta en México, deleitando a los presentes en el Hell Stage desde las 14:00 horas.

Alrededor de las 4 de la tarde en el Heaven Stage, uno de los 2 escenarios principales, llegó el turno de Spiritbox, banda canadiense de heavy metal liderada por el matrimonio conformado por la vocalista Courtney LaPlante y el guitarrista Mike Stringer, que ha venido llamando poderosamente la atención en los últimos años.

Pasaron las horas y las leyendas internacionales comenzaron a hacer acto de presencia primero en la figura de Yngwie Malmsteen, el virtuoso guitarrista sueco, que ofreció mucho de lo mejor de su repertorio, dejando satisfechos a sus fans que se hicieron presentes.

Otra de las figuras legendarias que formaron parte de este Hell And Heaven Metal Fest 2022 fue la cantante alemana Doro Pesch, una de las primeras mujeres en incursionar en el mundo del Heavy Metal como líder de las bandas de las que fue parte (Warlock y Snakebite), pero que en la actualidad se desempeña principalmente como solista.

Una vez terminada la presentación de la leyenda del Heavy Metal alemán, llegó la hora del evento principal del primer día del Hell And Heaven: PANTERA.

Se trata del regreso que se prolongó por más de 20 años y que eligió a México como sede para relanzar su carrera y revivir a una de las más grandes bandas de todos los tiempos. Con un show cargado de nostalgia y recuerdos de los difuntos integrantes de pantera Dimebag Darrell y Vinnie Paul, Pantera puso fin a su ausencia.

Su set fue simplemente perfecto, iniciando con “A New Level”, “Mouth of War”, “Strenght Beyond Strenght”, “Becoming” y “I’m Broken”. Para la parte media fue turno de los éxitos “Used My Third Arm”, “This Love”, “Yesterday Don’t Mean Shit” y “Fucking Hostile” y “Planet Caravan”. Para cerrar con broche de oro dejaron lo mejor de su repertorio con “5 Minutes Alone”, “Walk Cowboys From Hell”, “Domination” y “Hollow”, y el cierre perfecto: “Walk”.

Una vez pasada la euforia que desataron Anselmo, Wylde y compañía, fue momento de cerrar la noche con 2 propuestas totalmente opuestas entre sí. Mientras que en el escenario principal se dejaban escuchar grandes clásicos de Scorpions, con un ritmo lento para poder recuperar algo de energía, en el Trve Metal Stage, Venom, banda pionera del Metal Extremo formada en Inglaterra, se encargaba de desatar la locura y hacer gastar a los miles de fans las reservas de energía que quedaban en el cuerpo luego de un día lleno de riffs fabulosos, bajos poderosos, baterías a gran velocidad y una inmensa variedad de voces.

Jorge Cedeño https://www.sinembargo.mx/author/jorge-cedeno