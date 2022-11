Razones por las que no te puedes perder el Hell And Heaven Metal Fest

Durante los tres días del festival se contará con la presentación de bandas históricas, nuevas revelaciones y talento nacional. Grandes bandas como Scorpions, Pantera, Kiss, Slipknot, Judas Priest Arch Enemy, Epica, entre otras.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- El próximo fin de semana se realizará el Hell And Heaven Metal Fest, un evento esperado por amantes del metal ya que cuenta con nombres de grandes bandas como Judas Priest, Pantera, KISS, Slipknot, Megadeth y Scorpions, entre muchos otros que conforman esta edición. El Hell And Heaven Metal Fest celebrará la edición 2022 del viernes 2 al domingo 4 de diciembre en el Foro Pegaso de Toluca, Estado de México.

¿Qué esperar de este festival? Julio Arellano, vocero de Hell And Heaven Metal Fest platicó con SinEmbargo acerca de las razones para asistir a este festival de música.

UNA EXPERIENCIA DIFERENTE QUE INCLUYE ZONA PARA ACAMPAR Y TRANSPORTE

“La principal razón sería que por primera vez en el festival hay toda una experiencia, no solamente si te gusta la música sino si te gusta la aventura y poder disfrutar de una experiencia totalmente diferente a la que ya existe en los conciertos en México, este año tenemos zona de camping y hay transporte a través de nuestros aliados de Flecha Roja que están saliendo de las principales centrales de autobuses de la Ciudad de México, es decir, Taxqueña, la TAPO, Observatorio, de la del Norte; va a ser muy fácil llegar desde cualquier punto de esos a la sede del Hell And Heaven de este año”, reveló Julio Arellano.

Los boletos para el llamado #HellBus pueden comprarse en línea en la página de Hell and Heaven y cuentan salidas desde las estaciones de metro Toreo, Acatitla y Tacuba, además de las terminales Observatorio y Central del Norte en la Ciudad de México; Toluca en el Estado de México, Querétaro o Tepoztlán (Morelos). La tarifa de este transporte varía en relación al punto en el que se tome el #HellBus, los precios redondos con salida y regreso a Ciudad de México están en aproximadamente 260 y los 310 pesos; las salidas empezarán desde las 9 de la mañana y los regresos a partir de las 11 de la noche.

EL REGRESO DE PANTERA

“La segunda [razón] y la que a mí me emociona más es el regreso de Pantera a los escenarios, están empezando su tour mundial en esta fecha en México”, apuntó Arellano.

Después de dos décadas Phil Anselmo y Rex Brown, miembros originales, junto con Zakk Wylde y Charlie Benante, regresarán con Pantera, una de las bandas más destacadas del Heavy Metal y que marcaron a toda una generación.

EL ADIÓS A KISS

“La tercera razón por la que no se lo pueden perder es decirle adiós a una leyenda del tamaño de Kiss”, destacó Julio. Gene Simmons y Paul Stanley llegan al Hell And Heaven Metal Fest con su gira “End Of The Road Tour”, con millones discos vendidos y siendo ya una leyenda del rock, la banda formada en Nueva York en la década de los 70 se despedirá de México en el Foro Pegaso.

MUCHAS BANDAS INTEGRAN EL CARTEL

Esta edición del festival cuenta con una gran propuesta de bandas representativas de las distintas vertientes del metal. Durante los tres días del festival se contará con la presentación de bandas históricas, nuevas revelaciones y talento nacional. El primer día, es decir, el viernes 2 estarán Scorpions y Pantera encabezando el cartel, además de Meshuggah, Arch Enemy, Epica, Cradle of Filth, Venom, Possessed, Marduk, Vended y Nagflar, entre otras.

El sábado 3 Slipknot y Judas Priest se encuentran en lo salto del cartel, además estarán Bad Religion, Behemoth, Trivium, Kittie, Heaven Shall Burn, Cryptic Slauhter, Kampfar, Nifelheim y Revocation, por mencionar algunas. El ultimo día del festival, domingo 4, Kiss presentará su último show en México, también se presentarán Megadeth, Mercyful Fate, Ska-P, Panteón Rococo, P.O.D., Stryper, Hypocrisy, Tormentor, Butcher Babies, While she Sleeps y Suicide Silence, entre otros.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.