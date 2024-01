AMLO, sobre zapatistas: No los voy a convencer; donde tenían influencia ganaba el PRI

“No quiero opinar sobre eso. Yo creo que ellos deben hacer una reflexión profunda, una autocrítica sobre lo que hicieron en treinta años. Nada más que no nos echen la culpa a nosotros. O que asuman ellos también su responsabilidad. Que no caigan en la autocomplacencia, que hagan una autocrítica. Yo no me voy a meter en eso. Pero ellos deben preguntarse por qué la pérdida del apoyo de los que antes simpatizaban con el movimiento. A qué se debió. ¿A persecución del Estado? Nosotros no hostigamos a nadie, no reprimimos, no censuramos. Para nada. Ni cuestionamos. No nos metemos con el movimiento zapatista ni con otros movimientos”, afirmó el mandatario mexicano.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) debe reflexionar por qué ha perdido seguidores a 30 años de su levantamiento. Expresó que su Gobierno no lo acosa ni lo reprime, e insistió en que “ellos no quisieron apoyar la transformación y cuestionarnos, y está bien”, pero que en donde ellos tenían presencia “ganaba el PRI”.

–¿Cuál es el balance que hace de lo que sucedió con el EZLN, ciertos errores… –le preguntó la reportera de Proceso.

El Presidente rió. “No quiero opinar sobre eso. Yo creo que ellos deben hacer una reflexión profunda, una autocrítica sobre lo que hicieron en treinta años. Nada más que no nos echen la culpa a nosotros. O que asuman ellos también su responsabilidad. Que no caigan en la autocomplacencia, que hagan una autocrítica. Yo no me voy a meter en eso. Pero ellos deben preguntarse por qué la pérdida del apoyo de los que antes simpatizaban con el movimiento. A qué se debió. ¿A persecución del Estado? Nosotros no hostigamos a nadie, no reprimimos, no censuramos. Para nada. Ni cuestionamos. No nos metemos con el movimiento zapatista ni con otros movimientos”.

“Ellos tomaron una decisión, de no apoyar la transformación e inclusive de cuestionarnos. Y está bien. Y vivimos en un país libre y democrático”, agregó.