El levantamiento del EZLN, que hizo tambalear a Carlos Salinas, cumple tres décadas

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- La madrugada del 1 de enero de 1994, México fue testigo de un acontecimiento inesperado que transformaría la historia del país. Mientras los grupos de poder, liderados por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, y la oligarquía celebraban la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un tratado que acentuaría el neoliberalismo, desde la Selva Lacandona surgió un evento que resonó no sólo en México, sino en todo el mundo: el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se alzó contra las injusticias hacia los pueblos indígenas.

Con capuchas y paliacates, habitantes indígenas del sur del país tomaron las armas en nombre de la dignidad, la justicia y la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. Ocuparon al menos cinco ciudades de Chiapas, incluyendo San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal, siendo San Cristóbal de las Casas la más significativa. Declararon la guerra al Ejército federal, denunciaron la ilegitimidad de Carlos Salinas de Gortari y demandaron una transformación profunda de la sociedad mexicana.

La Primera Declaración de la Selva Lacandona establecía las demandas más sentidas como tierra, trabajo, pan, salud, educación, libertad, independencia, justicia, democracia y paz. El subcomandante Marcos, con su rostro oculto tras su pasamontañas, se convirtió en su vocero y cautivó a la Nación y al ámbito internacional con comunicados poéticos y críticos, traducidos a varios idiomas y resonantes en la conciencia global.

El Gobierno federal respondió enviando tropas militares, pero la resistencia zapatista persistió durante 12 días. La presión social en ese entonces, indignada por el envío de militares a matar indígenas, provocó que el Gobierno declarara un alto al fuego unilateral el 12 de enero y las conversaciones de diálogo comenzaron el 16 de febrero y culminaron en 1996 con los acuerdos de San Andrés sobre el “Derecho y Cultura Indígena”. Sin embargo, muchas de las demandas zapatistas aún esperan ser resueltas.

Han transcurrido 30 años y las comunidades indígenas siguen en lucha y resistencia. Hoy en día, el estado de Chiapas se prepara para conmemorar el levantamiento zapatista en un escenario en el que la inseguridad se ha recrudecido en su territorio frente a un actor que se ha sumado a la ola de violencias históricas que han sufrido: el crimen organizado.

En su análisis, Dora Robledo destacó que persisten condiciones de explotación hacia los pueblos originarios, enfatizando la continuidad de desplazamientos, despojos, amenazas y riesgos para la vida, elementos que ya estaban presentes en 1994 y que hoy, con matices diferentes, siguen siendo una realidad. Indicó que los pueblos zapatistas siguen denunciando y resistiendo ante una violencia que ha evolucionado, especialmente con el surgimiento de nuevos grupos armados en la región.

Robledo García resaltó que los pueblos indígenas, incluyendo a los zapatistas, han avanzado en términos de autonomía, organización, educación y salud propias, fortaleciendo sus recursos a través de cooperativas. Sin embargo, esta autonomía se ve amenazada por la presencia de grupos armados, lo que obliga a las comunidades a desplazarse y abandonar tierras en peligro.

Gerardo González, académico del Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal, y testigo cercano del movimiento zapatista desde su participación en organizaciones civiles, compartió en una entrevista con SinEmbargo que es esencial reconocer cómo los cambios en la lucha zapatista han dejado su huella en la construcción de un México libre de violencia.

El académico subrayó que, a pesar de que el EZLN no ha claudicado, es necesario reconocer que su impacto en la actualidad difiere del que tenía hace tres décadas. Ante este panorama, González destacó la importancia de examinar la nueva estructura del movimiento y la urgencia imperante de infundir nueva energía a la causa zapatista.

“Hoy el EZLN en su nueva etapa, ante la situación que ha vivido de bases de apoyo que se han tenido que ir por la migración, por el tiempo, que –como a todos nos pasa– nos vamos volviendo viejos y enfermos, pues todo ese fenómeno, todos estos ciclos, pues han impactado a la lucha del EZLN. Yo no digo que claudicado, pero obviamente ya no llegan como hace 30 años. Hoy tenemos que ver en su nueva estructura y sus declaraciones, que tendrán seguramente el primero de enero, hacia dónde va esa lucha […] Qué bueno que llegamos a este 30 aniversario. Mucha gente de la misma sociedad civil y la misma sociedad civil llega envejecida y necesitamos nuevos bríos. Necesitamos este cambio generacional en muchos sentidos: nuevas voces, que iluminen un país lleno de violencia y que requiere de esta frescura como hace 30 años se fue gestando el movimiento zapatista”, expresó.

El pasado mes de noviembre, rumbo a su trigésimo aniversario, el EZLN anunció una nueva estructura. En su “Novena Parte: La Nueva Estructura de la Autonomía Zapatista”, el último de una serie de escritos difundidos en los últimos días, el Subcomandante Moisés, vocero del movimiento, explicó que la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) ha dado paso a un nivel de tres órdenes de gobierno autónomo, de los cuales su base es el Gobierno Autónomo Local (GAL).

Para conmemorar los 30 años de levantamiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) realiza caravanas nacional e internacional hacia territorio zapatista. La movilización cuenta con la participación de 600 personas registradas, provenientes de 19 estado de la República y 20 países, para participar en la marcha hacia el sur del país.

La llamada “caravana de caravanas” inició el pasado 25 de diciembre por entidades federativas como Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y finalmente su llegada a Chiapas, específicamente a la localidad de San Cristóbal de las Casas, localidad donde se conmemorará el levantamiento del EZLN del 1 de enero de 1994.

Las comunidades zapatistas, marcadas por la migración forzada y los ataques a sus tierras, persisten en su lucha por la justicia, igualdad y el reconocimiento de su identidad indígena. Afrontan violencias históricas, como la colonial, capitalista, industrial y paramilitar, y ahora se ven confrontadas por una nueva forma de violencia armada perpetrada por grupos del crimen organizado, que ha desencadenado episodios violentos y el desplazamiento de miles de personas y comunidades enteras. No obstante, García Robledo destaca que la resistencia continúa a pesar de las amenazas y ataques que enfrentan.

Desde la perspectiva del académico Gerardo González, el crecimiento del narcotráfico ha sido un fenómeno en desarrollo desde los años 70, y aunque el EZLN logró controlarlo y limitarlo en sus primeras etapas, a medida que el EZLN se consolidó como una fuerza política autónoma y emprendió su propio camino hacia la autonomía, el narcotráfico experimentó un crecimiento notable en diversas regiones, especialmente en la selva, las pistas de aterrizaje y las zonas fronterizas.

“Me parece que no vimos, no solamente al EZLN, sino también a otros actores. No vimos que estaba creciendo un hongo en la entidad, cada vez más fuerte, que era el narcotráfico. […] La migración, las fronteras porosas, entre otros factores, pues tenemos el crecimiento del crimen organizado, algo a lo que no le dimos mucha importancia, y que, sobre todo, ya existía antes del 94; viene creciendo lentamente, desde mi análisis desde los años 70. El EZLN, de alguna manera, lo controla, lo limita; pero a medida que el EZLN se convierte en esa fuerza política y hace su propio camino autonómico, crece el narco en las regiones, sobre todo en la selva, pistas de aterrizaje y en la frontera. Desde hace más de 2 años, tenemos una violencia que, para mí, en ese momento es imparable por el crecimiento que tiene, porque ya no solamente afecta a la selva o la frontera, es toda la región”, detalló.