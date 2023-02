China expresa “firme descontento” por derribo de globo “espía” en EU: “Es exagerado”

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) – El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha expresado este domingo su “firme descontento” por lo que cree una “clara reacción exagerada” por parte de Estados Unidos tras el derribo del presunto globo espía y se reserva además el derecho de dar las “respuestas necesarias”.

Así, China ha criticado la decisión de Estados Unidos de derribar la “aeronave civil no tripulada”, el presunto globo espía, que ha sido tumbado este sábado por la noche cuando sobrevolaba el océano Atlántico.

