La final del Mundial 2026 será en el MetLife de EU y México tendrá el duelo inaugural

Por Ronald Blum y Eric Núñez

Ciudad de México, 4 de febrero (AsMéxico).- La final de la Copa Mundial de 2026 será en el estadio MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de julio.

La FIFA hizo el anuncio este domingo en un estudio de televisión en Miami, con el partido inaugural disputándose en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 11 de junio. Será la primera vez en la historia que un estadio recibe tres partidos inaugurales del Mundial. El Azteca ya fue escenario de las ediciones de 1970 y 1986.

El segundo partido del Tri será en el estadio Akron de la occidental ciudad de Guadalajara el 18, y cerrará la primera fase en el Azteca el 24.

Estados Unidos, por su parte, debutará en el Estadio SoFi Stadium en Inglewood, California, el 12 de junio, luego viajará al Lumen Field de Seattle y cerrará en el SoFi. Canada disputará su primer partido en Toronto el 12 de junio, y los dos siguientes en Vancouver.

El duelo por el tercer lugar será en el Estadio Hard Rock en Miami Gardens, Florida.

El Estadio AT&T Stadium en Arlington, Texas, que remaba para albergar la final, tendrá la mayor cantidad de partidos de todas las sedes con nueve, y ejecutivos del mismo aseguraron que albergarán una semifinal. Voceros del Estadio Mercedes Benz en Atlanta indicaron que la otra semifinal será ahí.

Los dirigentes de la FIFA no explicaron públicamente los criterios de elección de las sedes.

La FIFA expandió el Mundial, de 32 a 48 naciones, e incrementó la cantidad de partidos, de 64 a 104. El Torneo tendrá a Estados Unidos, México y Canadá como coanfitriones. Todos los encuentros a partir de los cuartos de final serán en Estados Unidos.

Una selección tendrá que disputar ocho partidos para consagrarse campeón, superando los siete que han sido la norma desde 1982.

Los otros escenarios en Estados Unidos son el Estadio Gillette en Foxborough, Massachusetts; el Estadio NRG en Houston; el Arrowhead en Kansas City, Missouri; el Lincoln Financial Field en Filadelfia; y el Levi’s Stadium in Santa Clara, California. Aparte del Azteca, los otros estadios mexicanos son el BBVA en Monterrey y el Akron en Guadalajara.

Todos los 11 estadios estadounidenses son sedes del equipos de la NFL. El Hard Rock recibirá este año la final de la Copa América el 14 de julio. El MetLife fue sede de la final de la Copa América de 2016.

El Azteca será el primer estadio en la historia que alberga partidos en tres mundiales. Fue el escenario de las finales de 1970 y 1986, con las respectivas consagraciones de Brasil con Pelé y Argentina con Diego Maradona.

Cuando Estados Unidos fue sede del Mundial de 1994, con 24 países y 54 partidos, la final se jugó en el Rose Bowl de Pasadena, California, y la inauguración fue en el Soldier Field de Chicago.

Con más equipos, el torneo se extenderá con respecto a los 29 días de la edición abreviada de Qatar 2022 y los 32 días del torneo de 2018 en Rusia.

Apenas un partido tendrá a una selección sin al menos tres días de descanso. El ente rector del fútbol repartió la fase de grupos en tres regiones — Este, Centro y Oeste — para tratar que los ganadores de los grupos no viajen largas distancias.

Los estadios en Arlington, Atlanta y Houston cuentan con techos retráctiles que probablemente estarán cerrados debido al calor del verano en Estados Unidos. Inglewood y Vancouver cuentan con un techos fijos. La temperatura máxima del 19 de julio en Dallas el año pasado fue de 40 grados.

Se prevé reemplazar el césped artificial por césped en Arlington, Atlanta, East Rutherford, Foxborough, Houston, Inglewood y Vancouver.

Varias de las sedes tendrán que ampliar su superficies para acomodar la dimensión de juego (68 por 105 metros), incluyendo el AT&T y MetLife.

La FIFA no anunció la hora de los partidos.

El duelo por el campeonato de 1994 comenzó a las 12:30 horas (15:30 horas en la costa este y 21:30 horas en Europa Central) pero la hora ha sido adelantada en años recientes debido a que la FIFA ha tomado más en cuenta la audiencia televisiva en Asia. La final de 2022 en Qatar empezó a las 17:00 horas (10:00 horas en la coste este, 16:00 horas en Europa Central y 22:00 horas en Beijing).