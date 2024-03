Hay diferencias, pero Alfaro tiene mi respeto, dice Máynez en el ITESO de Guadalajara

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, mostró su respeto al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Rámiréz, a pesar de las críticas que ha realizado contra del partido naranja y su campaña política rumbo a las elecciones de 2024.

Durante el Foro Rumbo y Compromiso al 2024, realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Máynez fue cuestionado sobre los señalamientos del mandatario jalisciense respecto la política “Fosfo Fosfo”, donde aseguró que no coincide con sus comentarios; sin embargo, buscará mantener un diálogo constante con el mandatario estatal.

“Hay diferencias de forma, pero en el fondo hay muchas más coincidencias. Enrique tiene mi respeto, ha hecho un gran Gobierno, me da mucho orgullo ver a este Estado transformado en movilidad, transporte público, infraestructura de salud y yo tengo respeto por Enrique Alfaro y voy a seguir dialogando con él”, aseveró.

Enrique Alfaro ha marcado su distancia con el rumbo del partido liderado por Dante Delgado. Como parte de ello, el Gobernador de Jalisco criticó la semana pasada las decisiones de la dirigencia de MC, desde la precampaña de Samuel García Sepúlveda hasta la campaña de Jorge Álvarez Máynez; así como las recientes incorporaciones de personajes políticos como Sandra Cuevas y Alejandra Barrales.

En una entrevista para el canal quierotv, Alfaro reconoció que su relación con Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, se ha enfriado por su intento de ser candidato presidencial y su precampaña, aunque remarcó la importancia de retomar la relación política y económica por el bien de ambas entidades.

Enrique Alfaro insistió en que nunca estaría de acuerdo con “esa noción de la política que la envilece, que la banaliza”, y rechazó las últimas incorporaciones que anunció el partido naranja y otras decisiones, por lo que compartió su tristeza al ver la actualidad de MC.

"No soy fosfo fosfo": El gobernador de Jalisco @EnriqueAlfaroR dijo en entrevista exclusiva en #Directo24 de @quierotv_gdl que no se considera parte de lo "nuevo" que promueve Movimiento Ciudadano a nivel nacional y platicó si cambió o no su relación con su homólogo… pic.twitter.com/kpeQn34DEB

— quiero tv (@quierotv_gdl) February 27, 2024