Líder del Senado de EU promete contraatacar borrador del Tribunal contra el aborto

Por Lisa Mascaro

WASHINGTON, 4 de mayo (AP).— El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, calificó de “abominable” el borrador de opinión de la Corte Suprema federal que anularía el histórico fallo Roe vs. Wade y prometió que, si se ratifica como tal ese fallo, el Senado votará una ley para defender el acceso de las mujeres al aborto.

Según Schumer, los jueces conservadores “mintieron” al Senado durante las audiencias de confirmación cuando aseguraron a los senadores que el caso que desde 1973 ha permitido el acceso al aborto en el país era cosa juzgada.

Afirmó que con el borrador de opinión que fue filtrado, “la Corte Suprema se apresta a infligir la mayor restricción de derechos en los últimos 50 años, no sólo a las mujeres, sino a todos los estadounidenses”.

“Esta es una mañana oscura e inquietante en Estados Unidos”, dijo Schumer en la apertura del Senado el martes.

The Senate will vote on protecting a woman’s right to choose.

Americans will see where every single senator stands. pic.twitter.com/9DlhIEE6cW

— Chuck Schumer (@SenSchumer) May 4, 2022