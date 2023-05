RESEÑA |Guardianes de la Galaxia Vol. 3: emotiva y con un gran mensaje

Guardianes de la Galaxia: Vol. 3 reúne por última vez al equipo de héroes inadaptados que se ganaron un lugar en los corazones de los fans de Marvel, para despedirse de manera muy emotiva, para dejar claro que, aunque decir adiós no resulta fácil, es momento de aceptar y enfrentar los cambios.

Ciudad de México, de mayo (SinEmbargo).- Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ya está en el cine para despedir la historia de Peter Quill “Star-Lord”, Gamora, Rocket, Drax y Groot, quienes sorprendieron y cautivaron con su comedia e irreverencia desde la primera entrega. ¿Qué veremos en esta cinta? ¿Qué se puede esperar de ella?

Guardianes de la Galaxia: Vol. 3 muestra a estos superhéroes espaciales tratando de llevar una vida tranquila, sin embargo, con un Peter Quill ebrio y desequilibrado por la pérdida de Gamora, llega el primer ataque que pondrá en riesgo la vida de Rocket, un elemento clave del equipo y al que no será sencillo salvar. Así emprenden una misión de vida o muerte.

Esta es también la despedida de Marvel del director James Gunn quien ahora se hará cargo del Universo DC y se nota de inmediato en la historia todo el sentimiento y el cariño que le tiene a Guardianes de la Galaxia, el largometraje que cambió su vida y la de sus protagonistas, por lo que este último viaje está lleno de mucho corazón.

Acá algunos puntos a destacar y razones para ver Guardianes de la Galaxia: Vol. 3:

–La historia de Rocket: Por primera vez el personaje principal cambia y ahora la trama central y de la que se desprende todo es de Rocket, se muestra de dónde viene, qué pasó con él para que llegar a ser quien es, todo a través de una especie de flashbacks que influyen en la percepción general acerca de este guardian que le imprime un lado más sensible.

–El villano: El Alto Evolucionador, interpretado por Chukwudi Iwuji, busca la perfección para hacer realidad un mundo utópico, recuerda que los villanos en los relatos de superhéroes no necesitan ser físicamente exagerados, enormes y dar miedo con su apariencia, si no que basta con sus acciones para ser despreciables.

–Un gran mensaje [o varios mensajes]: En esta entrega se toca el lamentable tema del maltrato animal y los experimentos que se realizan en estos seres, sin duda, un aspecto que toca fibras sensibles; a esto se suma el valor de la familia, de esos amigos que se convierten en hermanos con un vínculo que va más allá de lazos sanguíneos, además de entender que hay momentos en los que es mejor dejar ir.

–La banda sonora: Como ya es costumbre, el soundtrack de esta película es una joya con canciones como “Creep” de Radiohead en una versión acústica que acompaña el inicio, además de temas de Bruce Springsteen, Rainbow y por supuesto Redbone con “Come and Get Your Love”.

–Ver por última vez a todo el equipo: Chris Pratt como Peter Quill “Star-Lord”, Zoe Saldaña quien con esta cinta deja atrás a Gamora, Bradley Cooper dando voz a Rocket en una conmovedora historia de vida, Dave Bautista en la piel de Drax the Destroyer, Karen Gillan como una Nebula que sorprende al mostrar otra faceta de su personalidad, Pom Klementieff como Mantis demostrando su valor para el grupo y Vin Diesel como el protector Groot. A quienes se suman nuevos personajes como Cosmo, una perrita con traje espacial y poderes.

Como puntos no tan positivos están la aparición de Adam Warlock, interpretado por Will Poulter, una adaptación que causará desagrado en quienes gustan de los cómics, ya que en la pantalla grande es un personaje joven e inmaduro que no está listo [así lo dice su madre -o a quien llama madre-]; sin embargo, para quienes disfrutan de los nuevos comienzos y adaptaciones libres, Adam funcionará ya que Will Poulter lo hace bien e incluso termina teniendo más relevancia de la que se imagina al inicio. Otro punto es que la película apela en gran parte al lado emocional, sí, este será el sello del adiós, no obstante, habrá quien pueda sentir que es demasiado y se trata de un exceso de sentimentalismo, pero es la despedida de varios personajes y hasta del director así que se puede hacer una concesión.

Guardianes de la Galaxia: Vol. 3 es la película más emotiva de la trilogía, le da un gran cierre a este grupo de personajes inadaptados que se convirtieron en una gran familia, una cinta con un mensaje muy poderoso acerca del respeto, el amor y el maltrato animal. Sin duda, una película para disfrutar, reír, llorar [en especial esto] y dejarse llevar por la gran banda sonora. Un consejo es esperar y ver las escenas post créditos porque tienen una agradable sorpresa acerca de uno de los personajes.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.