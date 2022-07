Defensa de Heard pide anular la sentencia a favor de Depp por ilegitimidad del jurado

De acuerdo con Variety, el equipo legal de Heard buscará que se anule el veredicto del juicio por difamación de Johnny Depp, que le obliga a pagar más de 10 millónes de dolares al actor de Piratas del Caribe.

MADRID, 4 de julio (EuropaPress).- Parece que la batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp no ha llegado a su fin. El equipo de la actriz ha presentado una solicitud para anular el veredicto del juicio por difamación contra su exmarido, que le obliga a pagar 10.35 millones de dólares al actor.

Según Variety, el equipo legal de Heard afirma que el veredicto no está respaldado por pruebas. Además, la solicitud pide “investigar la labor inadecuada del jurado”, ya que la información pública señala que uno de los miembros del jurado nació en 1970, pese a que el juzgado marcó su año de nacimiento como 1945. “Esta discrepancia plantea la cuestión de si el miembro del jurado número 15 realmente recibió una citación para servir como jurado y si el tribunal lo investigó adecuadamente para formar parte del jurado”, esgrimieron los abogados de Heard.

El equipo legal de Heard también argumenta que la condena de pago de 10.35 millones de dólares contra la actriz es “inconsistente e irreconciliable” con la conclusión del jurado de que tanto ella como Depp se habían difamado mutuamente. Heard fue condenada a pagar a Depp 10 millones de dólares por daños compensatorios y 350 mil en daños punitivos, mientras que ella deberá recibir dos millones de dólares por daños compensatorios.

“El señor Depp no presentó pruebas de que la señora Heard no creyera realmente que había sido maltratada. Por lo tanto, el señor Depp no cumplió con los requisitos legales de malicia real, y el veredicto debe anularse”, piden los abogados de Heard. Tal como señala Variety, Ben Chew, uno de los abogados de Depp, ha contestado a esta petición. “Es lo que esperábamos”, declaró a Courthouse News.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press