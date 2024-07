Gobernadores demócratas reafirman su apoyo a Biden tras reunión en la Casa Blanca

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS).- Un grupo de gobernadores demócratas reafirmó el miércoles por la noche de forma pública su apoyo a la candidatura del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la reelección, después de una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca con motivo de las múltiples peticiones para que abandone la carrera presidencial por las dudas respecto de su estado de salud y su avanzada edad.

“La respuesta es que todos estamos buscando el camino para ganar. Todos los gobernadores estamos de acuerdo con eso. Biden también. Un camino hacia la victoria en noviembre es la prioridad ‘número uno’ y esa es la prioridad del Presidente“, declaró el Gobernador de Minnesota, Tim Walz, tras salir de la Casa Blanca con su homóloga de Nueva York, Kathy Hochul, y el de Maryland, Wes Moore.

I heard three words from the President tonight — he’s all in. And so am I. @JoeBiden ’s had our back. Now it’s time to have his.

Tras el encuentro, algunos de los gobernadores acudieron a sus redes sociales para mostrar su apoyo al dirigente estadounidense. “Biden es nuestro candidato. Está aquí para ganar y yo lo apoyo”, indicó la Gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Por su parte, la de Nueva York, Kathy Hochul, señaló que “está decidido a ganar” y que “lo que está en juego en noviembre no podría ser más importante”.

“Esta noche he oído tres palabras del Presidente: que ‘está totalmente comprometido’. Y yo también. Biden nos ha cubierto las espaldas. Ahora es el momento de cubrir las suyas”, manifestó el Gobernador de California, Gavin Newson.

President Biden is the partner I need in the White House, now and for the next four years. We could not have delivered such enormous progress for Marylanders without his and Vice President Harris’ leadership and support. Together, we’ve created nearly 40,000 jobs, made historic…

— Gov. Wes Moore (@iamwesmoore) July 4, 2024