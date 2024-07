Noroña descarta ocupar lugar en Gabinete de Sheinbaum; “seré Senador de a pie”, dice

El acuerdo al que se sumaron la y los aspirantes a la Presidencia de México consistía en que el segundo lugar sería coordinador en el Senado; el tercero, líder de la bancada en la Cámara de Diputados; el cuarto lugar llegaría al Gabinete; mientras que el quinto y el sexto tendrían una candidatura plurinominal.

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).– Gerardo Fernández Noroña, Diputado federal del Partido del Trabajo (PT), aseguró ayer que no aspira a ningún cargo político y que no ocupará algún lugar en el Gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, luego de que haber acusado en distintas ocasiones que no se respetaron los acuerdos sobre la selección de los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, ni sobre las designaciones en el próximo Gabinete federal.

A través de una conferencia de prensa, Fernández Noroña mencionó que será un “Senador de a pie”, pues anunció que planea recorrer todos los municipios del país.

“Yo voy a ser un Senador de a pie. Quiere decir que no aspiro a ninguna responsabilidad dentro del Senado de la República, a ninguna coordinación, Dije: ‘Ya me chingaron’. Así fue, y no aspiro a ninguna, a nada. Eso me da mucha libertad porque tengo un plan en mente, me voy a recorrer el país. […] Nunca me he movido por cargos y nunca lo haré”, dijo.

Sobre la plática que sostuvo con Claudia Sheinbaum compartió que platicaron sobre la importancia de la unidad interna de la coalición, y dio a conocer que le encargó una tarea, pero que no tiene que ver con cargos públicos.

“Platicamos sobre la importancia de la unidad y me planteó una tarea que sigo valorando, pero es una tarea que no tiene que ver con cargos públicos ni nada”.

Además, señaló que en el movimiento de la Cuarta Transformación se debería abrir un debate para que no se vuelvan a romper los acuerdos previamente hechos entre las y los precandidatos.

“Yo creo que se debe abrir un debate para que esas cosas no vuelvan a suceder. Aspiro a que se democratice cada vez más nuestro movimiento, a que no se fortalezcan las decisiones cupulares, y comparto el compromiso fundamental de la unidad. Yo no voy a dividir al movimiento bajo ninguna circunstancia”, finalizó.

En ese sentido, Marcelo Ebrard quedó en segundo lugar, pero ahora se sabe que llegará al Gabinete; Noroña se colocó en el tercer lugar y accedió a una senaduría; el cuarto lugar lo ganó Adán Augusto López Hernández; el quinto, Manuel Velasco, del Partido Verde, el aliado incómodo; y en último lugar quedó Monreal, que se perfila a encabezar el Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, Marcelo Ebrard quedó en segundo lugar, pero ahora se sabe que llegará al Gabinete; Noroña se colocó en el tercer lugar y accedió a una senaduría; el cuarto lugar lo ganó Adán Augusto López Hernández; el quinto, Manuel Velasco, del Partido Verde, el aliado incómodo; y en último lugar quedó Monreal, que se perfila a encabezar el Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados.

Lo cierto es que a lo largo y antes del proceso interno de Morena, Ricardo Monreal, por ejemplo, acusó en diversas ocasiones a Claudia Sheinbaum de ser la elegida del Presidente Andrés Manuel López Obrador para ser la candidata presidencial, de emprender supuestas campaña de odio en su contra e incluso amagó con dejar el movimiento por la “falta de un piso parejo”.

Algo similar ocurrió con Marcelo Ebrard, quien la semana pasada fue anunciado como el Secretario de Economía en el Gobierno de Sheinbaum. El excanciller desconoció el proceso interno de Morena para la candidatura presidencial, acusó fraude en el levantamiento de la encuesta y sostuvo ante sus bases: “No nos vamos a someter a esa señora”, en referencia a la virtual Presidenta electa.