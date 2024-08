Un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza deja 25 muertos y decenas de heridos

Por Natalie Melzer y Samy Magdy

Tel Aviv, Israel (AP) — Israel libra una “guerra en varios frentes” contra Irán y sus aliados, afirmó el domingo el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reunión de Gabinete, mientras Estados Unidos y otros se preparan para defender a Israel de un previsible contraataque.

Las tensiones se han disparado tras casi 10 meses de guerra en Gaza y por los asesinatos de un alto comandante de Hezbollah en Líbano perpetrado la semana pasada y del máximo dirigente político de Hamás en Irán. Irán y sus aliados han culpado a Israel y amenazaron con tomar represalias. Hamás afirma que ha iniciado conversaciones para elegir un nuevo líder.

Netanyahu dijo que Israel estaba preparado para cualquier escenario. El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania Ayman Safad realizó un viaje poco habitual a Irán como parte de gestiones diplomáticas. “Queremos que termine la escalada”, dijo el canciller.

En tanto, el Pentágono ha movilizado importantes activos militares a la región.

She is screaming 𝗮𝘀 𝗵𝗲𝗿 𝗱𝗮𝘂𝗴𝗵𝘁𝗲𝗿 𝗶𝘀 𝗶𝗻 𝗳𝗶𝗿𝗲 after #Israeli_bombing of Hassan Salama School, northwest of #Gaza_City ! pic.twitter.com/4QCzXDlKsu

En Israel, algunos prepararon refugios antiaéreos y recordaron el ataque que Irán lanzó en abril en represalia por un presunto ataque israelí en el que murieron dos generales iraníes. Israel dijo que casi todos los drones y misiles fueron interceptados.

El domingo, un ataque con arma blanca cerca de Tel Aviv mató a una mujer de unos 70 años y a un hombre de 80, según el servicio de rescate israelí Magen David Adom. Otras dos personas resultaron heridas. La policía dijo que el ataque fue perpetrado por un individuo palestino que fue “neutralizado”.

En Gaza, el Ministerio de Salud dijo que al menos 25 personas murieron y otras 19 resultaron heridas cuando Israel atacó dos escuelas en Ciudad de Gaza. Video de la AP mostraba al menos un niño entre los muertos. El ejército israelí dijo que había atacado centros de mando de Hamás.

“Como pueden ver, no hay equipos para sacar a los heridos. Los equipos de rescate están cavando con las manos”, dijo un hombre, Yusuf Al-Mashharawi.

🚨 Yet another #Gaza #massacre

⚡ At least 25 killed, scores injured in #Israeli strikes on 2 schools sheltering displaced people in Gaza City.

The Gaza Civil Defense spokesperson said the @IDF committed a massacre in every sense of the word at Al-Nasr and Hasan Salameh schools… pic.twitter.com/LQ2yllUWHj

