Greta Thunberg es detenida durante una protesta contra la ofensiva de Israel en Gaza

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS).- Las fuerzas de seguridad de Dinamarca detuvieron el miércoles a seis personas, entre ellas la activista sueca Greta Thunberg, durante una protesta en la Universidad de Copenhague contra la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza, desatada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

La Policía de Copenhague confirmó en un mensaje en su cuenta en la red social X la detención de “seis manifestantes que bloquearon brevemente la entrada a uno de los edificios de la Universidad de Copenhague en Krystalgade”.

“Los seis fueron imputados por alteración del orden público. Aún estamos presentes en la zona, que está en calma”, manifestó, sin pronunciarse sobre si Thunberg figura entre los detenidos, tal y como recogen medios daneses, que publicaron una foto de la activista esposada y siendo conducida a un furgón policial.

Greta Thunberg bundled into police van after being handcuffed and arrested for blocking the entrance to Copenhagen University. pic.twitter.com/Kbx4m1Wd56 pic.twitter.com/3rb7YCXORV

Asimismo, el portavoz de Estudiantes Contra la Ocupación, Salam el Yusef, confirmó que Thunberg figuraba entre los detenidos. El grupo había anunciado poco antes su intención de ocupar el edificio del museo de la universidad para reclamar al centro educativo el fin de su cooperación con universidades israelíes en respuesta a la ofensiva contra Gaza.

“Algunos de los activistas entraron en el edificio y cerraron las puertas. La Policía fue llamada al lugar por la universidad. Llegaron en gran número”, apuntó en declaraciones a la agencia danesa Ritzau, según informó el diario Jyllands-Posten, sin que las autoridades universitarias se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

El ejército de Israel lanzó una ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7 de octubre, que se saldaron con unos mil 200 muertos y cerca de 250 secuestrados. La ofensiva deja hasta la fecha más de 40 mil 800 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, una cifra a la que se suman más de 680 muertos en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes.

"You are not alone!" 🇵🇸

Students chant in solidarity with a pro-Palestine activist who was arrested for entering the administrative building of the University of Copenhagen in protest of the institution's ties with the Israeli occupation. pic.twitter.com/qmeRzWxZQs

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) September 4, 2024