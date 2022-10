Blanca seguía pistas de su hija desaparecida en Puebla. Sicarios en moto le disparan

Por Magarely Hernández

Puebla, 4 de octubre (AmbasManos).- Blanca Gallardo fue asesinada esta mañana de, al menos, 10 disparos de arma de fuego en la Unidad Habitacional Villa Frontera, al norte de la ciudad de Puebla. Desde enero de 2021 dedicó la mayor parte de su vida a buscar a su hija Betzabé Alvarado, quien desapareció en esa misma colonia junto a su amiga Fabiola.

De acuerdo con información proporcionada a Ambas Manos, la señora Blanca salió muy temprano de su casa porque se dirigía a trabajar al municipio de San Martín Texmelucan. Sin embargo, mientras esperaba el transporte público, en la 100 Poniente y 9 Norte, fue interceptada por hombres armados que abrieron fuego en su contra en múltiples ocasiones y luego huyeron a bordo de una motocicleta.

Los vecinos escucharon las detonaciones de arma de fuego y luego se descubrió muy cerca de la autopista México-Puebla estaba una mujer tirada en medio de un charco de sangre. Más tarde se supo que se trataba de Blanca.

Blanca perdió a su esposo por COVID-19 y cuando su hija desapareció, su mundo se vino abajo. Siguió luchando por su hijo, de 12 años de edad y por su nieta, hija de Betza, a quien le explicaba que su mamá no la abandonó, se la robaron.

Blanca emprendió la búsqueda de su hija por sus propios medios y muchas veces arriesgó su vida al ingresar a Tenancingo, Tlaxcala, cuna de la trata de personas.

En mayo pasado, al ser entrevistada, envió unas palabras a Betza: “Te amo con toda mi alma y sigo buscándote”, pero ya hoy le arrebataron la vida y nunca más podrá volver a abrazar a su hija.

LA DESAPARICIÓN DE BETZA

Betzabé Alvarado Gallardo desapareció el 13 de enero de 2021 en Villa Frontera junto a Fabiola Narváez Rojas. Viajaban en una motocicleta con dirección a la Central de Abasto para realizar un depósito bancario, pero nunca más se les volvió a ver.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a una mujer presuntamente implicada en la desaparición que no ha querido declarar. Su pareja sentimental fue ejecutado al interior de un automóvil en los límites de San Pablo del Monte y Puebla.

Blanca se unió al Colectivo Voz de los Desaparecidos y junto a su hijo que ha quedado en la orfandad participó en diversas protestas. También buscó en barrancas cercanas a San Aparicio y la Resurrección, porque fue en ese lugar donde los celulares de las víctimas dejaron de dar señal.

El pasado 21 de septiembre, Blanca realizó su última publicación en Facebook y escribió lo siguiente:

“Muchas veces me pregunto y sin respuesta alguna me quedo. ¿En dónde puedes estar pequeña? ¿En dónde para poder correr hacia ti, besarte y pedirte perdón por no encontrarte rápido, por no curar tus heridas? Mi niña, cómo te amo y cómo me dueles. ¿Cuándo te volveré a abrazar?”.