Sedena analiza tener su propia aerolínea, confirma AMLO; incluiría avión presidencial

El mandatario federal señaló que es muy probable que el proyecto de la Sedena se dé el próximo año, ya que “hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales”.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estudia tener su propia aerolínea comercial, la cual será administrada por su empresa llamada Olmeca-Maya-Mexica.

La información fue revelada luego del ataque cibernético por parte de un grupo que se hace llamar “Guacamaya” que dejó al descubierto miles de documentos militares, por lo que este martes el mandatario federal fue cuestionado al respecto.

“Es cierto eso, sí. Ah, ¿de ahí salió? No sabía. Sí se está trabajando en eso, es la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos, el Felipe Ángeles, el aeropuerto que ya se inició la construcción del aeropuerto de Tulum”.

Explicó que el aeropuerto de Cancún, en Quintana Roo, tiene 600 operaciones, por ello, dijo, está muy saturado.

“Es el aeropuerto turístico más importante y ahora va a estar el de Tulum, que es un buen aeropuerto. Ya también esta empresa, que se llama empresa Olmeca-Maya-Mexica, va a operar el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque, posiblemente uno o dos más. Entonces es el Tren Maya, los aeropuertos y se está pensando en la línea área”, destacó.

Señaló que la aerolínea estará compuesta por 10 aeronaves, entre ellas el avión presidencial.

“Acabo de ver apenas el proyecto, lo vi en Yucatán hace 15 días, me lo presentaron. Se está haciendo el análisis económico de viabilidad. Y se contempla el avión presidencial, o sea, entregarlo a la empresa que va a manejar estos 10 aviones, que no se van a adquirir, sino que se rentan.

El Jefe del Ejecutivo federal defendió el proyecto de la Sedena, ya que indicó que “hace falta que haya más servicio”.

“Es muy probable que para el año próximo ya esté esta nueva línea aérea. Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales; además, ha habido una disminución, pues no sólo fue Mexicana, sino Interjet, y también se han reducido los vuelos de Aeromar. Hay ciudades en donde antes había vuelos y ahora ya no hay”.