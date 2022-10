El expediente completo de López Obrador en sus días como líder rebelde en Tabasco

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– “Por ser de filiación comunista, (Andrés Manuel López Obrador) pretendía debilitar al PRI y en las próximas elecciones para diputados locales y presidentes municipales, meter gente del PSUM (Partido Socialista Único de México)”, se lee en un informe de la extinta Dirección Federal de Seguridad fechado el 17 de agosto de 1983 en Villahermosa, Tabasco.

El documento da cuenta de la “renuncia que hizo con carácter irrevocable el ex-pdte del Comité Directivo Estatal del PRI, Lic. Manuel Andrés López Obrador (sic), otorgándole el Gobierno del Edo., el cargo de oficial mayor de Gobierno, renunciando el día de hoy”, y forma parte de los informes que generó la DFS del 14 de junio de 1979 al 13 de septiembre de 1983 sobre las actividades que desempeñó López Obrador como titular del Instituto Nacional Indigenista y como líder priista en Tabasco.

Otro de los documentos —éste del 14 de junio de 1979 y firmado por Miguel Nazar Haro, titular de la DFS—, señala, en el mismo sentido: “se hace notar que el Lic, Manuel López Obrador y el Asesor Jurídico del I.N.I, Lic. Nabor Cornelio Álvarez, son dirigentes en esta entidad del P.C.M (Partido Comunista Mexicano)”.

El Gobierno del Presidente López Obrador enfrenta cuestionamientos debido a la información que ha surgido sobre las labores de espionaje que ha llevado a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante su gestión.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas, que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y, la verdad, no hay elementos. No tendríamos por qué”, dijo el Presidente aún cuando se han dado a conocer distintos reportes que dan cuenta de cómo el Ejército infectó con el malware espía Pegasus los celulares de al menos dos periodistas y un activista. Aseguró que en todo caso se tratan de “labores de inteligencia”.