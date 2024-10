Piña y 7 ministros usan a la Corte para enfrentar a la Presidenta desde el día 1

Una mayoría en la Suprema Corte se ha amotinado en abierta rebeldía contra los poderes Ejecutivo y Legislativo, que impulsaron y aprobaron la Reforma Judicial. Son ocho ministros los que han decidido usar al máximo tribunal de justicia del país para enfrentar a la Presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio de su Gobierno.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– A tan sólo unos días de haber asumido el cargo, la Presidente Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta ya su primer gran conflicto político: una pugna entre el Poder Judicial contra el Ejecutivo y Legislativo que llegó a su punto álgido el jueves cuando ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrieron la puerta a la revisión de la Reforma Judicial que ya está en la letra de la Constitución Política, una situación que en el oficialismo ha sido vista como una provocación.

“¿Qué pretenden ellos? Yo pienso que, en primera, provocarnos para que les demos argumentos de decir: ‘¡Ay, miren qué autoritarios son!’. No vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna. Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado, porque, la verdad, pues ¿qué sustento tiene?”, les respondió este viernes la Presidente Sheinbaum en su conferencia mañanera.

Fueron los ministros Juan Luis González Alcántara, Norma Piña Hernández, Margarita Rios Farjat, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, quienes avalaron analizar la constitucionalidad de los cambios ya aprobados a la Carta Magna, que en esencia permiten la elección popular de los juzgadores en todo el país, algo a lo que se ha opuesto el Poder Judicial que, por lo mismo, cumple 44 días en un paro con goce de sueldo, durante el cual ha irrumpido violentamente en el Senado.

Sólo tres ministras se opusieron a esta decisión: Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel y Lenia Batres Guadarrama, quien fue la primera en advertir la intentona golpista. “Si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado Constitucional de Derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial”

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha advertido sobre el abuso de facultades en las que han incurrido los ministros. “La Corte ha cometido un acto de temeridad, de mucha irresponsabilidad al aceptar (el recurso de revisión). Ni siquiera debió aceptarlo porque no tiene facultades de revisar una reforma constitucional. Creo que no van a hacer mucho más allá de lo que han hecho, creo que está claro que si dan un paso en falso no vamos a cambiar nuestra determinación de elegir a las personas juzgadoras, no nos vamos a salir de ese carril. Pueden pararse de cabeza pero no van a evitarlo”, expresó el Senador la noche del jueves a “Los Periodistas”, programa de SinEmbargo Al Aire.

“Yo les recuerdo a esos ocho ministros que votaron a favor de revisar la constitucionalidad de la reforma que a ellos no los eligió nadie, a ellos los propuso el Presidente en turno, ellos no están por encima de un proceso de democratización que ha determinado que las personas juzgadoras sean elegidas por el voto de la gente”, puntualizó el Senador.

Lo cierto es que ya hay un antecedente en el cual una de las ministras que hoy votó a favor de revisar esta reforma, en 2019 se expresó precisamente en el sentido contrario cuando reviró un reclamo al PAN. “Yo creo que no (puede la Corte revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional), ¿por qué?, ¿qué sucedería aquí? La Corte entraría a sustituir la soberanía del Constituyente. No veo a la Suprema Corte sustituyéndose en la voluntad soberana del Legislativo, para mí las reformas constitucionales no deben ser impugnadas. Si no nos gustaron, discutámoslas de nuevo”.

En ese sentido, Andrés García Repper, abogado especializado en derecho electoral y procedimientos político-constitucionales, expuso en entrevista con la periodista Daniela Barragán que la Suprema Corte ha recurrido a una “intentona ciertamente ridícula” emprendida por “un pequeño grupo de personas, son ocho ministros y hoy lo dijo nuestra Presidenta, ocho ministros y una veintena de abogados, empresarios, que se reúnen en torno a ellos con megáfono y con un poder que tienen para poder este estar digamos intentando a sembrar la duda sobre eso, pero no tienen facultades”.

García Repper apuntó que la Corte ya se separó de todas las vías legales y constitucionales y están inventándose una nueva ruta y reglas. “No han descalificado la reforma, pero eso no quiere decir que no esté mal lo que están haciendo, ya el mero hecho de que se autoricen ellos mismos a entrar a revisar una reforma constitucional es considerarse por encima del Constituyente y el constituyente representa la voluntad popular y a ellos no los eligió el pueblo”.

“Están tejiendo sobre el aire, como están sacando de la manga reglas y procedimientos”, consideró García Repper, quien coincidió con la Presidenta Sheinbaum en el sentido de que los ministros lo que hacen es provocar una reacción por parte de los otros dos poderes para así victimizarse. “Quieren que la gente se enoje, que exijamos juicios políticos, que exijamos una reforma que los disuelva, etcétera, para poder victimizarse ante la comunidad internacional, crear condiciones de desestabilidad porque en este momento ya lo están intentando, para que intervenga OEA, Estados Unidos, Human Rights Watch, para que digan México no, espérate y nos quieren llevar a una crisis en la que ciertos agentes internacionales se pongan de su lado”.

El abogado García Repper anotó que la Corte no puede conocer de algo sobre lo cual ya se ha pronunciado. “Está establecido en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y en su Código de Ética, jurídicamente se quieren pronunciar sobre algo sobre lo que ya opinaron y ya han hecho una y mil manifestaciones, entonces están incurriendo en un conflicto de interés, que viola justamente la equidad esencial que debe existir en cualquier juicio”.

Cuestionado sobre si la reforma puede tambalearse, Repper indicó que los ministros ya están fuera de toda Ley, norma, tradición jurídica y se puede esperar lo que sea. “Ellos pueden en dos días, tres días, una semana decir esta reforma es inconstitucional y no es válida, pero eso que ya están haciendo, pues ya está fuera del orden jurídico”

“Ellos creen que autonomía significa endogamia para reproducirse como si el Poder Legislativo se nombrara a sí mismo diputados, senadores, o como si el Poder Ejecutivo nombrará al siguiente Presidente sin necesidad de que interviniera el pueblo. Son tan antidemocráticos y su formación están antidemocrática y tan vertical en el Poder Judicial que para ellos el tema de las elecciones y la democracia, de verdad y lo escuchas esto declaraciones no lo digo yo, no es importante, o sea la gente no sabe, el pueblo desconoce, nosotros somos los verdaderos guardianes de sus derechos, somos los guardianes de la Constitución”, lamentó.