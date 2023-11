La IA se filtra en la política, la música y hasta en las Fake News; urgen acotarla

El 1 de noviembre un total de 28 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, China, India, Francia, Alemania, Italia, España, Brasil y Chile, firmaron la “Declaración de Bletchley”, documento en el que acordaron colaborar para regular el uso de la IA y, sobre todo, limitar el riesgo “potencialmente catastrófico” que supone para la humanidad.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- “Es importante que no caigamos en politiquerías, en divisiones internas, nuestro movimiento es un movimiento extraordinario, y el pueblo de México demanda mucho de nosotros”, esas fueron las palabras con las que la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, intentó calmar los ánimos al interior de su partido luego de un audio que se viralizó donde supuestamente Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, arremetía en contra Omar García Harfuch, aspirante de la Jefatura de la CdMx.

El pasado martes Martí Batres salió a explicar que a través de WhatsApp andaba circulando un audio en el que se puede escuchar su voz dando ordenes para afectar la carrera por la candidatura de la de CdMx de García Harfuch, sin embargo, aseguró que él no había grabado dicha frecuencia sino que ésta había sido generada con Inteligencia Artificial (IA).

Se difunde un presunto audio de Martí Batres en que se rebela contra las instrucciones de “la candidata” para dejar de apoyar a Clara. pic.twitter.com/GB1hnvYFKe — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) November 1, 2023

“Está circulando un audio en el que se pretende atribuirme expresiones relacionadas con el proceso interno de #Morena en la Ciudad de México. Aclaro que es totalmente falso. Nunca he hecho tales afirmaciones. Está producido con inteligencia artificial. No es real (sic)”, escribió Batres en su cuenta de X.

Este es tan sólo uno de los ejemplos de cómo la Inteligencia Artificial ha empezado a inmiscuirse en diversos aspectos de nuestra vida diaria, sobre todo ante una falta de regulación clara por parte de las autoridades. Como éste, ha habido otros casos tanto en México, donde hace unas semanas un estudiante protagonizó un caso de violencia digital al haber producido con esta tecnología fotos íntimas de sus compañeras de clase, como en el mundo como fueron en su momento las imágenes que mostraban a un Donald Trump esposado.

El 1 de noviembre un total de 28 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, China, India, Francia, Alemania, Italia, España, Brasil y Chile, firmaron la “Declaración de Bletchley”, documento en el que acordaron colaborar para regular el uso de la IA y, sobre todo, limitar el riesgo “potencialmente catastrófico” que supone para la humanidad.

Durante la primera Cumbre sobre Seguridad de la IA, que se llevó a cabo en Londres, el primer ministro británico Rishi Sunak explicó que la “Declaración de Bletchley” es un “un hito que ve a las mayores potencias de IA del mundo coincidir en la urgencia de comprender los riesgos de la Inteligencia Artificial”.

“La amenaza de la IA no respeta fronteras. Ningún país puede hacer esto solo. Estamos tomando medidas internacionales para garantizar que la IA se desarrolle de forma segura, en beneficio de la comunidad global”, escribió en su cuenta de X Rishi Sunak.

En tanto, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris se enfocó en la necesidad de obligar a las empresas tecnológicas a rendir cuentas, incluso a través de la Ley, según destacó la agencia de noticias estadounidense The Associated Press.

Pese a que fue el propio Rishi Sunak quien organizó la cumbre sobre seguridad de la IA, el Primer Ministro británico advirtió, antes de la realización del foro, que sólo los gobiernos pueden mantener a salvo a la humanidad de los riesgos que la IA, sin embargo apuntó que la respuesta no está en apresurarse a regular esta tecnología debido a que “¿cómo podemos redactar leyes que tengan sentido para algo que aún no entendemos del todo?”

Durante un conversatorio que sostuvieron Sunak y Elon Musk, cofundador de Neuralink y OpenAI, el también propietario de X advirtió que, de seguir avanzando, la IA podría ocuparse de todos los empleos en un futuro.

“Estamos viendo la fuerza más disruptiva de la historia […] Uno de los desafíos del futuro será cómo encontrarle sentido a la vida. Creo que existe una preocupación por la seguridad, particularmente con los robots humanoides”, apuntó Musk.

El 2023 ha sido, sin duda, un año en el que se ha visto vulnerada la seguridad y los derechos de autor gracias a herramientas de Inteligencia Artificial.

En este sentido AP explica que los chatbots como ChatGPT cautivaron al mundo con su capacidad para escribir discursos, planificar vacaciones o mantener una conversación tan buena o posiblemente incluso mejor que los humanos.

De acuerdo con Reuters, ChatGPT también ha sido señalado por aparecer, hasta el pasado mes de febrero, como autor o coautor en poco más de 200 libros en la tienda de Amazon.

“Esto es algo que realmente debemos preocuparnos: estos libros inundarán el mercado y muchos autores se quedarán sin trabajo”, compartió en entrevista para el mismo medio Mary Rasenberger, directora ejecutiva del grupo de escritores Authors Guild.

Según la agencia británica, es casi imposible obtener el número exacto de libros electrónicos que se han escrito con ayuda de la IA debido a la naturaleza de dicha herramienta y a que varios autores no han revelado si la han, o no, utilizado.

En el mundo de la fotografía, por ejemplo, la agencia estadounidense Getty Images se vio en la necesidad de demandar, en enero del año en curso, a Stability AI, empresa desarrolladora de la IA Stable Diffusion, por infracción de copyright ya que varias de sus imágenes fueron utilizadas sin permiso.

Asimismo, en Internet circularon fotografías de la supuesta detención de Donald Trump, del Papa Francisco portando un abrigo estilo Balenciaga, y hasta de la erupción del volcán Popocatépetl, en México. Todas fueron creadas con IA.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023

Una de las polémicas más recientes en México por el uso de está tecnología fue la de las ocho alumnas del Instituto Politécnico Nacional víctimas de violencia digital por parte de Diego “N”, quien tenía en su propiedad más de cien mil fotografías y, 20 mil videos y compilaciones de fotografías reales y alteradas con Inteligencia Artificial, las cuáles ofertaba y vendía como contenido pornográfico a otros estudiantes a través de grupos de Telegram.

En entrevista para SinEmbargo, la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia y defensora de espacios digitales libres de violencia para mujeres y niñas, expresó que pese a que este tipo de herramientas se ha utilizado para el desarrollo de un catálogo de delitos sexuales cibernéticos, el principal reto a vencer es la inacción de las redes sociales, que al igual que la IA surgieron sin ningún tipo de regulación.

“Hoy es la Inteligencia Artificial, pero mañana será otra herramienta. Ante esto siempre hemos defendido la idea de que el material sea real o manipulado […] Una de las cosas que están mermando los nexos causales para la investigación ha sido la inacción de las plataformas digitales”, expresó.

Por otra parte, en la industria musical, “Heart on my Sleeve”, una canción escrita y producida por Ghostwriter, cuya identidad se desconoce, en la que se pueden escuchar las voces generadas por IA de los artistas canadienses Drake y The Weeknd dio de qué hablar a tal grado de que Universal Music Group instó a las plataformas de música en streaming como Spotify y Apple Music a negar el acceso a compañías de desarrollo de Inteligencia Artificial, haciendo hincapié en que no dudarán “en tomar medidas para proteger nuestros derechos y los de nuestros artistas”.

Un ejemplo mucho más actual es el de “Now and Then”, la nueva canción de The Beatles que salió a la luz el pasado 2 de noviembre. Pese a que dos de los integrantes del llamado cuarteto de Liverpool ya fallecieron, esta tecnología permitió que se pudiera escuchar una nueva canción de los músicos detrás de “Get Back” y otros éxitos.

Este último caso es bastante similar al de “Aisis”, un álbum conceptual compuesto por Breezer, agrupación originaria de Inglaterra, en donde se utilizó la IA para generar la voz de Liam Gallagher.

A través de una entrevista escrita cedida a SinEmbargo, Laura García Álvarez del Castillo, Licenciada en Derecho y socia de Sympathy For the Lawyer México, reconoció que “sin duda se está abriendo un campo muy interesante para la reflexión jurídica con preguntas como ‘¿se puede reconocer la IA como creador/autor?’ Por el momento no son reconocidas como personas físicas con capacidad legal para ser reconocidas como autores, pero esto es un tema que habrá que seguir muy de cerca y considerando un debate abierto, ya que las posturas son muy diversas”.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México presentó, en junio del 2022, la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial durante el marco del foro “Hacia la implementación en México de la Recomendación de la UNESCO sobre Ética de la Inteligencia Artificial”.

En agosto de este año, Forbes informó que la Unesco trabajaría de la mano con la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), un grupo en el que se congregan los sectores público, privado, académico y civil, para realizar un diagnostico sobre el estado de esta tecnología en México para su eventual regulación y promoción.

“Uno de los ejes de trabajo de la ANIA es el acompañamiento técnico de la Unesco para crear una hoja de ruta que permita realizar un diagnóstico sobre el estado e impacto de la inteligencia artificial en el país y que sea uno de los insumos para futuras líneas de acción. Así México se suma a otros 50 países –entre los que se encuentran India, Brasil, Holanda, 15 naciones de África y Chile– que están respondiendo al llamado mundial de la recomendación sobre la ética en la inteligencia artificial”, indicó la senadora Alejandra Lagunes, quien preside la organización ANIA.

México ocupó el quinto lugar dentro de los países con mayor tasa de adopción de la IA en Latinoamérica y los principales usos que se están orientando a la optimización de procesos, según indicó el Institute for Business Value de IBM a través de un informe publicado en 2022.

De acuerdo con el artículo “Disrupción contra regulación para México y el mundo”, escrito por Pedro Salazar Ugarte, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Pablo Pruneda Gross, abogado de la Facultad de Derecho de la UNAM, para Obsidiana: Ciencia y Cultura por México, suplemento del periódico Reforma, los valores que están en juego para quienes estudian la IA desde la perspectiva legal son la libertad de expresión, la privacidad, la protección de nuestros datos, la no discriminación, el debido proceso, la seguridad y los valores democráticos.

