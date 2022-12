Daniel Becker y Germán Larrea, los empresarios que buscan un acuerdo con Citigroup

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- Daniel Becker, director del Banco Mifel y Germán Larrea, dueño de Grupo México son los únicos que, hasta el momento, se mantienen interesados en la compra de Banamex, propiedad del corporativo Citigroup, luego de que a principios de este 2022 se anunció su venta.

El pasado 11 de enero, el estadounidense Citigroup anunció su salida de los negocios de banca de consumo y banca empresarial en México, por lo que puso a la venta al Banco Nacional de México (Banamex) desde entonces han surgidos varios interesados en ser los nuevos dueños de esta antigua institución financiera, de los que hasta este momento permanecen sólo dos: Daniel Becker y Germán Larrea.

A más de 10 meses de que el corporativo estadounidense anunció la venta de Banamex, Daniel Becker, director del Banco Mifel y Germán Larrea, dueño de Grupo México, son los dos nombres que continúan sonando fuertemente para la adquisición del tercer banco más importante en México.

Incluso el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado al respecto y ha dicho que cualquiera de los dos empresarios puede llevar a cabo esta compra: “Hasta donde tengo información Larrea está al corriente de sus impuestos y creo que tiene el capital y aceptaría que el patrimonio cultural se quede en México”, dijo hace 8 días.

Tras la salida de Grupo Financiero Inbursa, propiedad del empresario Carlos Slim Helú, que el pasado miércoles 23 de noviembre, dio a conocer que abandonada el proceso de compra de Banamex, ya sólo quedan estos dos empresarios que siguen interesados en hacerse del negocio de banca minorista y de empresas de Citigroup en México

A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) , Inbursa agradeció la invitación al proceso de compra de Banamex, pero indicó que ya no seguirá en las siguientes etapas. “Grupo Financiero lnbursa agradece haber sido invitado a participar en el proceso que lleva adelante Citigroup Inc. en relación con la potencial venta de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México”, destacó.

“Inbursa confirma que luego de su propuesta no vinculante para la adquisición de dichos negocios, las partes acordaron mutuamente que Inbursa no continuará en las siguientes etapas del proceso”, agregó en su comunicado el banco del hombre más rico de México, y que como Banorte, era otra de las empresas que sonaban fuertes para adquirir Banamex.

Un mes antes, el pasado 20 de octubre, Grupo Banorte informó que ya no continuaría en el proceso para la posible compra de Banamex, el negocio minorista de Citi en México, con lo que, en resumen, han pasado de ocho a dos el número de interesados en su compra desde que Citigroup anunció la venta de Banamex.

“Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. informa al público inversionista que, al 20 de octubre de 2022, Banorte no continúa en el proceso organizado por Citigroup, Inc. en relación con la potencial venta de parte de las operaciones de Citibanamex en México”, planteó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mientras que Inbursa ante su salida argumentó que presentó una oferta que no convenció a Citigroup por lo que decidió retirarse.