Si no es con Morena, con Va por México; pero estaré en las boletas: Senador rebelde

El Senador morenista se ha visto envuelto en polémicas a lo largo de los últimos meses a raíz de sus aspiraciones presidenciales. Desde acusaciones en su contra dentro de Morena hasta acercamiento con la oposición, el presidente de la Jucopo ha despertado una serie de críticas.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, reafirmó sus aspiraciones presidenciales en una rueda de prensa donde acompañó al también Senador Rafael Espino en su informe de actividades del primer periodo de la CXV Legislatura.

En el evento, Monreal aprovechó para enviar un mensaje en el que afirma que no dejará Morena y que aparecerá en las boletas presidenciales, pero indicó que los límites para continuar en el partido son la “dignidad, el trato político y el piso parejo”, el cual, acusó, no ha habido. En caso de que lo anterior no se cumpla, el político guinda expuso que considerará formar parte de la alianza opositora.

“Voy a estar en las boletas presidenciales, es la aspiración natural, que no es una ambición vulgar, estamos en la reflexión, nuestros límites para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político y el piso parejo que hasta ahora no ha existido. De lo contrario, consideraré ir con Va por México”, dijo el político.

En el hotel Mirador, en Chihuahua, el presidente de la Jucopo recordó que es fundador de Morena y que ha trabajado al lado del Presidente López Obrador durante los últimos 26 años, por lo que buscará haya un proceso justo de elección, sin imposición adelantada.

“Esto es un llamado a la dirigencia para que fije reglas de trato igualitario; soy fundador de Morena, tengo 26 años luchando con el Presidente López Obrador en este movimiento, mucho antes que los actuales dirigentes yo ya estaba acompañado al Presidente López Obrador. Ojalá haga caso del llamado de que se necesitan reglas claras para la participación política, pues he estado luchando con entereza y lealtad”.

Monreal expuso que no confrontará al mandatario federal, pero “él no estará en las boletas, la gente decidirá por quién votará”, por lo que deben actuar con mesura. “Lo que deseamos es que convoque a la unidad y no a la descalificación”, declaró.

“Lo digo abiertamente sin ninguna actitud de simulación y lo he dicho siempre, quiero suceder al Presidente López Obrador porque me considero, sin una falsa modestia, me considero el mejor, el más capacitado, el más preparado, el de mayor experiencia política y con la lucidez suficiente para enfrentar los grandes retos que el país tiene ahora. Creo que puedo ser el Presidente de la reconciliación y creo que puedo ser un elemento beneficioso para la República y mantener un equilibrio total en el país y volver a crecer en armonía”, manifestó.

“No voy a simular”, dijo el coordinador de Morena en el Senado respecto a la “estrategia perversa que hay en mi contra”. “No voy a dejarme presionar por el movimiento que me insulta un día y otro también”.

“Estoy muy sereno, resistiendo; siempre mi vida ha sido de adversidad, ahora no es la excepción, ahora me siento más tranquilo aquí en Chihuahua que lo gobierna el PAN [Partido Acción Nacional], al menos tengo menos agresiones aparentemente porque vengo acompañar a mi amigo el Senador Rafael Espino en su informe”, aseguró.

LOS COQUETEOS DE MONREAL CON LA OPOSICIÓN

Envuelto en polémicas durante los últimos meses por acusar una guerra sucia en su contra dentro de su mismo partido y por mantener cierto acercamiento a los políticos de la oposición, hace unos días Monreal declaró que: “Yo estoy definido. Soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a la Presidencia de la República. Soy aspirante a suceder al Presidente de la República. Esa es mi definición”.

El Senador zacatecano había anunciado que este mes de diciembre tomaría una decisión sobre su permanencia o no en el oficialismo. De hecho, en una conferencia de prensa en el Senado de la República cantó un clásico de José Alfredo Jiménez en donde destaca una estrofa: “Diciembre me gustó pa’ que te vayas”. Pues no. Diciembre no le gustó para irse. Se queda en Morena.

La decisión vino apenas dos días después de que Santiago Creel Miranda, líder de facto del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que Monreal Ávila sería bienvenido en la oposición pero no como abanderado presidencial. Monreal había anunciado una gira nacional justamente con Creel Miranda. Un recorrido por el país con uno de los dirigentes opositores más importantes en este momento. En Morena no se le vio bien. Tan no fue así, que hubo expresiones duras contra él durante la marcha convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que decidió no ir. Lo llamaron “traidor” y circuló una frase que se ha vuelto ya un clásico en estos tiempos: “No mentir, no robar, no Monreal”.

El pasado jueves, Monreal reafirmó su permanencia en el partido del que aseguró es fundador y confirmó su intención de suceder al Presidente.

“Soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a suceder al Presidente de la República”, señaló en conferencia de prensa virtual. “No se depriman, voy a resistir hasta el final porque creo en la democracia y creo en México”.

El Senador Monreal Ávila, quien en los últimos días se le ha visto cercano a políticos de la alianza Va por México, rechazó que su lucha sea contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador o contra el partido, sino solo para democratizar a Morena y ser el candidato presidencial de la reconciliación nacional.

#EnVivo Desde el Senado de la República, converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa.

https://t.co/ByDvrifnww — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 1, 2022

“Esta lucha ha sido de frente y en voz alta, pero yo he cumplido con el partido, soy fundador del partido; mucho antes de los dirigentes incluso, porque los dirigentes cuando fumamos Morena seguían en el PRD y yo ya estaba en Morena desde hace 26 años. Entonces, yo he cumplido con mi función legislativa y hemos sacado todas las reformas que al Ejecutivo Federal, al licenciado López Obrador le han interesado”, aseguró.

El Senador morenista también hizo un llamado a los militantes del partido a la reconciliación.

“La promoción de esta causa me parece fundamental y voy a impulsarla, porque creo que todos debemos sumarle fuerza, estar en el objetivo de que haya menos encono, menos polarización, menos crispación social, porque estoy preocupado porque, después de este tipo de expresiones, históricamente nos demuestran que viene la violencia y eso sería muy lamentable; en cualquiera de sus expresiones, es indeseable. Este proceso de reconciliación, creo que es necesario”, indicó.

“A la militancia de Morena, y sobre todo a los fundadores, les pido una reflexión y el beneficio de la duda. Yo no estoy luchando contra el partido, más bien lucho porque las decisiones que toma el partido se democraticen”, agregó el, morenista.

SERÁ BIENVENIDO, PERO NO COMO CANDIDATO”: CREEL

Por su parte, el 30 de noviembre, el Diputado federal por el PAN, Santiago Creel Miranda, señaló que si el coordinador de los senadores de Morena decide salirse de su partido y sumarse a la oposición, “será bienvenido“.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aclaró que las dirigencias nacionales que integran la alianza opositora no han aceptado a Ricardo Monreal como candidato a la Presidencia en 2024, pues señaló que la mesa de diálogo y reconciliación a la que convocaron no significa una aceptación de un aspirante presidencial.

“La mesa de diálogo y reconciliación no significa una mesa en donde se esté aceptando a un aspirante o a un precandidato. Significa un ejercicio que no existe en el país, fuera del Congreso”, aseguró en conferencia de prensa.

“Si el senador Monreal desea tomar una decisión para apartarse de su grupo político, pues será una decisión de él, pero que de cualquier manera la mesa va. Y, por supuesto, que si él se suma al esfuerzo de la oposición, al polo opositor, pues será bienvenido. Ya si él desea adoptar alguna otra aspiración fuera de la mesa, pues lo tendrá él que expresar y, por supuesto, los partidos de oposición tendrán cada uno que emitir su opinión y juicio”, dijo.

Los rumores de la posible salida de Morena del Senador Ricardo Monreal Ávila, quien ha acusado en diferentes ocasiones que en el partido no hay piso parejo rumbo a los comicios de 2024, se han vuelto más fuertes luego de que al morenista se le viera en diversas ocasiones reunirse con los principales dirigentes de la oposición.

El pasado 26 de noviembre, el también coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que, en la búsqueda por cumplir con sus aspiraciones presidenciales, sí ha abierto las pláticas con la oposición y aseguró que su salida o su permanencia en el oficialismo no está definida aún.

El exgobernador de Zacatecas negó que sus frecuentes reuniones con legisladores opositores sea motivo de vergüenza o para esconderse. “No es de ninguna manera, ni vergonzoso, ni tampoco clandestino; abiertamente, y tengo buena relación con toda la oposición y obviamente con los dirigentes de Morena, de donde provengo también”, externó.

Durante su participación en el encuentro celebrado en Madrid, Monreal Ávila destacó la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel; el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, y otros legisladores del Partido del Trabajo (PT) y Morena.

Monreal, Creel y Mancera coincidieron en una cosa: la necesidad de iniciar un proceso de reconciliación interna en México, y en las posibles aspiraciones políticas del morenista para las elecciones del 2024.

“La política es un proceso, no precipitado o arrebatado. Tengo 42 años de ser servidor público, pero los ritmos, los vamos a ir diseñando poco a poco. No soy de piel sensible. No me bajan de traidor por el hecho de estar aquí. Cuando mis compañeros orquestan con descalificaciones, nunca estaré de acuerdo con ellos o tales pensamientos”, mencionó Monreal.

MONREAL NECESITA DEFINIRSE: MORENA

El Senador Ricardo Monreal Ávila, líder de Morena en la Cámara Alta, ha generado el repudio de la gran parte de la sociedad hacia su persona por no haber definido si permanecerá en el partido para apoyar al proyecto de nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación y por mantener una relación cercana a la oposición, coincidieron Citlalli Hernández y Mario Delgado, dirigentes de Morena, el pasado 28 de noviembre.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la Secretaria General de Morena afirmó que el Senador Monreal, quien es el coordinador del partido en la Cámara de Senadores, debe definir lo más pronto posible su postura política, pues dijo, es “incómodo” que tenga posiciones en contra del Presidente y mantenga un diálogo cercano con las figuras de la oposición.

“Creo que el Senador Ricardo Monreal tiene que definir pronto si va a continuar acompañando la 4T o va a estar más cerca de la oposición porque es incómodo que él esté dialogando con la oposición en un tono más fraterno que con sus compañeras y compañeros de partido, es incómodo que tenga posiciones en contra del Presidente, en contra de la agenda de la transformación sobre todo como coordinador”, dijo Hernández.

Esa tarde Mario Delgado, presidente nacional del partido oficialista, pidió a Monreal “iniciar un proceso de reconciliación“, en donde el primer paso sea acercarse con la militancia, en caso de querer participar en el proceso interno de selección del candidato presidencial de Morena para 2024, pues recordó, las acciones del Senador han generado el rechazo del partido en el Gobierno, el cual quedó evidenciado durante la marcha por los cuatro años del Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde varias personas se manifestaron en contra del legislador zacatecano.

“Él tendría que hacer un esfuerzo extraordinario de reconciliación con los simpatizantes y militantes de nuestro movimiento porque ayer noté un gran repudio, un gran rechazo, un gran enojo de la militancia hacia el Senador Monreal. Nosotros como partido no lo vamos a descartar pero evidentemente si quiere participar en el proceso de selección de candidato del 24, tendría que iniciar un proceso, así él como dice, de reconciliación nacional, tendría que empezar por la militancia de Morena, ahí es donde él necesita una reconciliación”, expuso.

Citlalli Hernández coincidió con Mario Delgado y afirmó que la gente esta molesta por el accionar de Monreal e insistió en que el legislador debe de tomar una decisión respecto a su futuro dentro del partido lo antes posible.

Por su parte, ese mismo día, el Presidente de México señaló que a quienes apuestan a la división en su movimiento, la gente le dirá “que te vaya bien, sigue tu camino”.

Además, en su conferencia de prensa realizada desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador pidió apoyar a quien resulte ganador en la encuesta de Morena para elegir al candidato o candidata rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

“Los quiero a todos, y somos amigos, hermanos, por eso digo mis hermanos, hermanas, y quien va a decidir es la gente, entre todos, y yo lo que voy a hacer es procurar que se mantenga la unidad. Salga quien salga en la encuesta se tiene que apoyar porque no es la candidata, el candidato, es el proyecto”, indicó.

Y añadió que “quien apuesta a la división, pues no tiene convicciones, o quien asumiera una postura de que ‘no salí’, pero entonces, utilizando cualquier argucia, cualquier pretexto, digo ‘no hay democracia en Morena, es lo mismo, yo no puedo soportar eso’ y se va, pues yo creo que la gente le diría ‘que te vaya bien, sigue tu camino’”.