“Estoy definido. Soy militante de Morena”: Monreal. Diciembre no le gustó para irse

La eventual salida del Senador Ricardo Monreal de Morena ha generado varias reacciones dentro del partido. Hoy, el Diputado Ignacio Mier aseguró que respeta a su compañero, pero nadie es indispensable; mientras que el propio Monreal confirmó que no se irá del partido que él fundó y llamó a los militantes a la reconciliación.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– “Yo estoy definido. Soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a la Presidencia de la República. Soy aspirante a suceder al Presidente de la República. Esa es mi definición”, dijo esta tarde Ricardo Monreal Ávila.

El Senador zacatecano había anunciado que este mes de diciembre tomaría una decisión sobre su permanencia o no en el oficialismo. De hecho, en una conferencia de prensa en el Senado de la República cantó un clásico de José Alfredo Jiménez en donde destaca una estrofa: “Diciembre me gustó pa’ que te vayas”. Pues no. Diciembre no le gustó para irse. Se queda en Morena.

La decisión vino apenas dos días después de que Santiago Creel Miranda, líder de facto del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que Monreal Ávila sería bienvenido en la oposición pero no como abanderado presidencial. Monreal había anunciado una gira nacional justamente con Creel Miranda. Un recorrido por el país con uno de los dirigentes opositores más importantes en este momento. En Morena no se le vio bien. Tan no fue así, que hubo expresiones duras contra él durante la marcha convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que decidió no ir. Lo llamaron “traidor” y circuló una frase que se ha vuelto ya un clásico en estos tiempos: “No mentir, no robar, no Monreal”.

#EnVivo Desde el Senado de la República, converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa.

https://t.co/ByDvrifnww — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 1, 2022

Este jueves Monreal reafirmó su permanencia en el partido del que aseguró es fundador y confirmó su intención de suceder al Presidente.

“Soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a suceder al Presidente de la República”, señaló en conferencia de prensa virtual. “No se depriman, voy a resistir hasta el final porque creo en la democracia y creo en México”.

El Senador Monreal Ávila, quien en los últimos días se le ha visto cercano a políticos de la alianza Va por México, rechazó que su lucha sea contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador o contra el partido, sino solo para democratizar a Morena y ser el candidato presidencial de la reconciliación nacional.

“Esta lucha ha sido de frente y en voz alta, pero yo he cumplido con el partido, soy fundador del partido; mucho antes de los dirigentes incluso, porque los dirigentes cuando fumamos Morena seguían en el PRD y yo ya estaba en Morena desde hace 26 años. Entonces, yo he cumplido con mi función legislativa y hemos sacado todas las reformas que al Ejecutivo Federal, al licenciado López Obrador le han interesado”, aseguró.

El Senador morenista también hizo un llamado a los militantes del partido a la reconciliación.

“La promoción de esta causa me parece fundamental y voy a impulsarla, porque creo que todos debemos sumarle fuerza, estar en el objetivo de que haya menos encono, menos polarización, menos crispación social, porque estoy preocupado porque, después de este tipo de expresiones, históricamente nos demuestran que viene la violencia y eso sería muy lamentable; en cualquiera de sus expresiones, es indeseable. Este proceso de reconciliación, creo que es necesario”, indicó.

“A la militancia de Morena, y sobre todo a los fundadores, les pido una reflexión y el beneficio de la duda. Yo no estoy luchando contra el partido, más bien lucho porque las decisiones que toma el partido se democraticen”, agregó el, morenista.

“NADIE ES INDISPENSABLE”: MIER

Esta tarde, Ignacio Mier, líder de los diputados morenistas, dijo que la eventual salida de Monreal es una decisión individual y en caso de ser así no habría desbandada en el partido porque en política nadie es indispensable.

“Es una decisión individual, yo lo he dicho, yo creo en el libre albedrío y creo que cada quien es dueño del volante de su vida; y en política uno decide a dónde virar, si se mantiene uno a la izquierda o vira a la derecha, pero son decisiones personales”, afirmó Mier luego de un evento en la Cámara de Diputados en donde se entregaron sillas de ruedas diseñadas con características especiales a 500 beneficiarios.

El coordinador de los diputados de Morena afirmó que tiene respeto al Senador Ricardo Monreal Ávila, a quien ve como amigo e incluso como “compañero de batalla”, pero sin llegar a ser “medias naranjas”.

“Él es mi amigo, a los amigos se les quiere como son, se les respeta como son, no es mi media naranja, es un compañero de batalla, vamos en el mismo tren, pero hay la libertad de nuestro movimiento de cada quien decidir en qué estación bajarse. Es un movimiento, sería vanidoso pensar que alguien es indispensable. No hay indispensables. Nadie es indispensable”, destacó.

Ignacio Mier insistió en que no habrá una desbandada en Morena en caso de que Monreal se vaya del partido.

“No hay que especular, hay que ver lo que decide, la política es un proceso dinámico, con altibajos, donde la congruencia, el “temple” y la consistencia de cada uno está a prueba en todo momento”, indicó.

LA POSIBLE SALIDA DE MONREAL DE MORENA

Para el expresidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, la permanencia de Ricardo Monreal Ávila como coordinador de la bancada de Morena depende de la opinión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió darle el cargo.

El legislador de Chiapas aseguró ayer ante medios de comunicación que el nombramiento del legislador morenista en el puesto que desempeña en el Senado fue a petición del titular del Ejecutivo.

“Porque el nombramiento del coordinador fue a propuesta del Presidente de la República cuando nosotros éramos senadores electos y él presidente electo. Nos llamó a una reunión y ahí hizo dos solicitudes: una, que fue abrirle la posibilidad de desempeñarse como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores al senador Héctor Vasconcelos; y la otra fue que [Monreal] fuera el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Es una decisión del Presidente”, destacó.

Respeto a la respuesta del Presidente López Obrador ante la polémica que rodea al Senador Monreal Ávila, señaló que ve positivas en el mandatario federal, a pesar del distanciamiento.

“En el hecho de no abonar a una división. El Presidente ha tenido como una señal, que desde mi punto de vista la capto como diciendo: ‘Yo no voy a destituir a nadie, y que cada quien asuma su responsabilidad’. Es la lectura que yo le doy”.

Ramírez Aguilar rechazó que se pueda presentar una desbandada de senadores afines al Monreal Ávila: “Creo que la salida o la permanencia es de cada uno. Tú no te puedes ir de un lugar si no has sido vulnerado o, en su caso, excluido, o, en su caso, no tomado en consideración”.

“Hoy viene, de lo que es la sucesión presidencial, yo creo que agotar la parte partidista en el partido, la parte legislativa. Hay que sacar la responsabilidad que asumimos con el Presidente de la República y que, desde luego, nadie debe asumir como una postura que sienta en agravio”, agregó.

En medio de sus posiciones, el Senador Ramírez Aguilar defendió que la bancada de Morena está unida: “Somos un movimiento en el que tenemos diferentes posturas en algunos temas, pero tenemos en la coincidencia final, que es el proyecto de Nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Por ello, reiteró que apoya la idea de Ricardo Monreal sobre impulsar la reconciliación del país, “pero desde la 4T y no partidizarlo” con su “gira de la reconciliación” acompañado del Diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda.

El presidente de la Cámara de Diputados, Creel Miranda, señaló hoy mismo que si el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, decide salirse de su partido y sumarse a la oposición, “será bienvenido“.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro aclaró que las dirigencias nacionales que integran la alianza opositora no han aceptado a Ricardo Monreal como candidato a la Presidencia en 2024, pues señaló que la mesa de diálogo y reconciliación a la que convocaron no significa una aceptación de un aspirante presidencial.

“La mesa de diálogo y reconciliación no significa una mesa en donde se esté aceptando a un aspirante o a un precandidato. Significa un ejercicio que no existe en el país, fuera del Congreso”, aseguró en conferencia de prensa.

“Si el senador Monreal desea tomar una decisión para apartarse de su grupo político, pues será una decisión de él, pero que de cualquier manera la mesa va. Y, por supuesto, que si él se suma al esfuerzo de la oposición, al polo opositor, pues será bienvenido. Ya si él desea adoptar alguna otra aspiración fuera de la mesa, pues lo tendrá él que expresar y, por supuesto, los partidos de oposición tendrán cada uno que emitir su opinión y juicio”, dijo.

Los rumores de la posible salida de Morena del Senador Ricardo Monreal Ávila, quien ha acusado en diferentes ocasiones que en el partido no hay piso parejo rumbo a los comicios de 2024, se han vuelto más fuertes luego de que al morenista se le viera en diversas ocasiones reunirse con los principales dirigentes de la oposición.

El pasado 26 de noviembre, el también coordinador de Morena en el Senado. Ricardo Monreal, confirmó que, en la búsqueda por cumplir con sus aspiraciones presidenciales, sí ha abierto las pláticas con la oposición y aseguró que su salida o su permanencia en el oficialismo no está definida aún.

Al confirmar que mantiene negociaciones con los dirigentes de la alianza Va por México, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Senador Monreal Ávila dijo que está por definirse, pero aún no hay ninguna decisión final.