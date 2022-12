Permanencia de Monreal al frente de la bancada de Morena depende de AMLO: Senador

El Senador morenista por Chiapas consideró que el Presidente López Obrador se mantiene neutro en cuanto a los conflictos en el partido.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- Para el expresidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, la permanencia de Ricardo Monreal Ávila como coordinador de la bancada de Morena depende de la opinión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió darle el cargo.

El legislador de Chiapas aseguró ante medios de comunicación que el nombramiento del legislador morenista en el puesto que desempeña en el Senado fue a petición del titular del Ejecutivo.

“Porque el nombramiento del coordinador fue a propuesta del Presidente de la República cuando nosotros éramos senadores electos y él presidente electo. Nos llamó a una reunión y ahí hizo dos solicitudes: una, que fue abrirle la posibilidad de desempeñarse como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores al senador Héctor Vasconcelos; y la otra fue que [Monreal] fuera el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Es una decisión del Presidente”, destacó.

Respeto a la respuesta del Presidente López Obrador ante la polémica que rodea al Senador Monreal Ávila, señaló que ve positivas en el mandatario federal, a pesar del distanciamiento.

“En el hecho de no abonar a una división. El Presidente ha tenido como una señal, que desde mi punto de vista la capto como diciendo: ‘Yo no voy a destituir a nadie, y que cada quien asuma su responsabilidad’. Es la lectura que yo le doy”.

Ramírez Aguilar rechazó que se pueda presentar una desbandada de senadores afines al Monreal Ávila: “Creo que la salida o la permanencia es de cada uno. Tú no te puedes ir de un lugar si no has sido vulnerado o, en su caso, excluido, o, en su caso, no tomado en consideración”.

“Hoy viene, de lo que es la sucesión presidencial, yo creo que agotar la parte partidista en el partido, la parte legislativa. Hay que sacar la responsabilidad que asumimos con el Presidente de la República y que, desde luego, nadie debe asumir como una postura que sienta en agravio”, agregó.

En medio de sus posiciones, el Senador Ramírez Aguilar defendió que la bancada de Morena está unida: “Somos un movimiento en el que tenemos diferentes posturas en algunos temas, pero tenemos en la coincidencia final, que es el proyecto de Nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Por ello, reiteró que apoya la idea de Ricardo Monreal sobre impulsar la reconciliación del país, “pero desde la 4T y no partidizarlo” con su “gira de la reconciliación” acompañado del Diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda.

El presidente de la Cámara de Diputados, Creel Miranda, señaló hoy mismo que si el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, decide salirse de su partido y sumarse a la oposición, “será bienvenido“.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro aclaró que las dirigencias nacionales que integran la alianza opositora no han aceptado a Ricardo Monreal como candidato a la Presidencia en 2024, pues señaló que la mesa de diálogo y reconciliación a la que convocaron no significa una aceptación de un aspirante presidencial.

“La mesa de diálogo y reconciliación no significa una mesa en donde se esté aceptando a un aspirante o a un precandidato. Significa un ejercicio que no existe en el país, fuera del Congreso”, aseguró en conferencia de prensa.

“Si el senador Monreal desea tomar una decisión para apartarse de su grupo político, pues será una decisión de él, pero que de cualquier manera la mesa va. Y, por supuesto, que si él se suma al esfuerzo de la oposición, al polo opositor, pues será bienvenido. Ya si él desea adoptar alguna otra aspiración fuera de la mesa, pues lo tendrá él que expresar y, por supuesto, los partidos de oposición tendrán cada uno que emitir su opinión y juicio”, dijo.

Los rumores de la posible salida de Morena del Senador Ricardo Monreal Ávila, quien ha acusado en diferentes ocasiones que en el partido no hay piso parejo rumbo a los comicios de 2024, se han vuelto más fuertes luego de que al morenista se le viera en diversas ocasiones reunirse con los principales dirigentes de la oposición.

El pasado 26 de noviembre, el también coordinador de Morena en el Senado. Ricardo Monreal, confirmó que, en la búsqueda por cumplir con sus aspiraciones presidenciales, sí ha abierto las pláticas con la oposición y aseguró que su salida o su permanencia en el oficialismo no está definida aún.

Al confirmar que mantiene negociaciones con los dirigentes de la alianza Va por México, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Senador Monreal Ávila dijo que está por definirse, pero aún no hay ninguna decisión final.