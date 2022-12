Padres de Debanhi ratifican denuncia contra “Platanito”; buscan “dejar un precedente”

El comediante ya había sido señalado con anterioridad por un chiste en torno a la tragedia de la guardería ABC, por lo que los padres dijeron que, con acciones legales, buscan que no vuelva a ocurrir algo similar con nadie más.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- Los padres de Debanhi Escobar informaron que ya fue ratificada la denuncia que interpusieron contra el comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como “Platanito”, luego de que éste hiciera un chiste en torno al feminicidio de la joven.

Por medio de un video compartido en redes sociales, Dolores Bazaldúa, madre de Debanhi, expuso que la tarde de ayer acudieron a las autoridades para dar seguimiento a la denuncia interpuesta ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y, afirmó, “se cumplieron con todos los requisitos que nos marca esta institución ante la cual se presenta esta denuncia”.

Mario Escobar, padre de la joven, indicó que dejarán todo a las autoridades en espera de que se llevan a cabo las acciones y sanciones correspondientes para evitar que se vuelva a herir a otros bajo el pretexto del humor.

Los padres dijeron que la razón detrás de la denuncia es sentar un precedente: “Estamos haciendo esto para dejar un precedente, para que no vuelva a pasar ni con nuestra hija, Debanhi, ni con ninguna otra persona”.

Por otra parte, la pareja indicó que habrá una audiencia próximamente para participar en una carpeta de investigación en materia de falsedad de información, además de encontrarse en pláticas con la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer la muerte de su hija.

El pasado 26 de noviembre, los padres de Debanhi Escobar denunciaron ante Conapred al comediante. En la denuncia los padres de la joven regiomontana, pidieron que Sergio Verduzco tome talleres y cursos con perspectiva de género.

“A fin de que ya no vuelva a suceder, nosotros intentamos sentar un precedente de que no vuelva a pasar con Sergio ni con nadie, pues no es la primera vez que el comediante se mofa sobre alguna lamentablemente noticia. Ya que anteriormente se burló de la muerte de 49 niños en la guardería ABC”, dijo el padre de Debanhi anteriormente.

#Platanito OFRECE “DISCULPA” A PADRES DE #DebanhiEscobar POR CHISTE SOBRE SU MUERTE Ayer el comediante fue criticado por hablar de lo ocurrido en un video y no dirigirse a los padres Hoy se quita el maquillaje y la peluca (como en ocasiones anteriores) y pide perdón pic.twitter.com/rGWVhbrXiU — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) November 17, 2022

Días antes, Mario Escobar relató que “es lamentable que a días de celebrar el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer. (“Platanito”) hace un chiste de que Debanhi murió ahogada. Tuvimos que pasar tres o cuatro meses para demostrar que no murió ahogada, murió sofocada, privada de su libertad”.

Asimismo, los padres de Debanhi aclararon que ellos “están a favor de la comedia y favor de la libertad de expresión. Pero hay un límite que se está vulnerando la dignidad”.

Agregaron que la muerte de la joven no se ha esclarecido en un 100 por ciento. “La revictimización donde estamos nosotros es un proceso todavía abierto”.

El chiste que molestó a los mexicanos y padres de la joven fue “¡Imagínate ahorita. Un dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mames!”.

A mediados de noviembre, el también comediante mexicano Franco Escamilla salió en defensa de “Platanito”, luego de que éste fuera señalado en redes sociales por un chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar y de que los padres de la joven advirtieran que podrían levantar una denuncia en su contra.

Durante una emisión de la “Mesa Reñoña”, Escamilla expresó que es “mucho más fácil echarle la culpa a un comediante” luego de que la influencer Ana Valero pidiera que, en lugar de atacar a “Platanito”, se le exija al Gobierno que garantice nuestra seguridad e investigue bien el caso.

“Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pen…, perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, ‘sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’. No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pen… existan o no esos chistes”, afirmó.

Escamilla dijo que este tipo de personas no saben distinguir que esas cosas no se hacen, ya que “es un principio básico”.

Franco Escamilla sobre el chiste que Platanito hizo sobre Debanhi. Y yo aquí me pregunto si estas personas no comprenden que los discursos que normalizan alientan a personas a hacer cosas con la idea de que se saldrán con la suya, no solo alientan a lo que Franco menciona + pic.twitter.com/eUDeTSVb0o — Meredith Gay 🛋✨ (@MerGarza) November 16, 2022

“No necesitas ni de leyes, ni de religión, para saber que matar a alguien está mal. O sea, es algo básico. La vida, dice la Ley, es un bien intrínsecamente válido”, expresó.

Si bien dijo comprender la molestia por parte de los padres, el comediante expuso su enfado ante quienes aseguran que “deben quitar a todos los comediantes”.

“A mí sí me cag* la banda que, después de ahí, se suelte a ‘no, deben de quitar a todos los comediantes’. No, espérate, es un chiste, no te gustó, que fue de mal gusto, que es ofensivo para los familiares de la muchacha, claro que es ofensivo para los familiares, lo es, a mí no me haría ni put* gracia si fuera familiar de ella, pero no podemos decir ‘nadie va a hacer chistes de nada porque luego vaya a ser que eso provoque que pasen esas cosas’. No, señor, la comedia imita a la vida, no al revés, eso hay que tenerlo bien claro”.

Su participación sobre el tema culminó diciendo que “no es como que los comediantes provocamos las desgracias, no, señor. Hacemos chistes de lo que sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de lo que vemos, nada más”.

Las palabras de Franco Escamilla también causaron revuelo en los internautas, entre quienes se posicionaron a favor de sus dichos y quienes no lo apoyaron.

El día de ayer, “Platanito” habló por primera vez ante su audiencia. A través de sus redes sociales, subió un video donde se sinceró sobre lo ocurrido, afirmando que sus palabras vendrían no desde el personaje, sino desde su intérprete: Sergio Verduzco.

“Estoy preocupado al igual que todos ustedes de la situación que estamos viviendo en este país. Tengo mucho miedo cada vez que mis hijos salen, de saber si van a regresar bien a la casa. Créanme que soy un hombre sensible al igual que ustedes. Soy un hombre que está mortificado y está hasta la madre de todo lo que está sucediendo”, dijo.

La disculpa de Platanito. pic.twitter.com/7lOMDtKkcD — Meredith Gay 🛋✨ (@MerGarza) November 16, 2022

El comediante señaló que, al buscar dar un giro a su carrera, implementó el humor negro, por lo que entiende que, con su irreverencia, puede llegar a lastimar y herir a algunas personas; sin embargo, afirmó que no busca esa respuesta, sino que pretende hacer reír a su público y “hacer que se olviden de todo lo que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país”.

A pesar de ello, Platanito reconoció que no debió de haber tocado ese tema en su comedia y que lo hizo en un momento equivocado.

-Con información de Periódico Central