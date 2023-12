VIDEO: Una casa en Virginia explota ante policías que buscaban a sospechoso armado

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 4 de diciembre (LaOpinión).- Una casa en Arlington, Virginia, explotó el lunes frente a la mirada atónita de policías, quienes buscaban a un sospechoso que disparó una pistola de bengalas dentro del lugar.

El trágico momento quedó captado y difundido por el Departamento de Policía del Condado de Arlington, que confirmó que los oficiales estaban en la escena en la cuadra 800 de North Burlington Street investigando a un sospechoso que había disparado una pistola de bengalas desde el sitio, sin que se informara el estado de salud de sujeto y habitantes.

Video of the explosion. Hope everyone was out of the house#Arlington #ballston @ARLnowDOTcom @RealTimeNews10 pic.twitter.com/JSZE7LkoTD

— c “” maj (@connormaj) December 5, 2023