EU: Aeronave se estrella en “zona montañosa” de Virginia; buscan sobrevivientes

Los Ángeles, 4 de junio (LaOpinión).- Un avión pequeño se estrelló este domingo en el suroeste de Virginia, cerca de Washington, la capital de Estados Unidos, según informaron autoridades locales.

Una aeronave Cessna Citation se estrelló en una “zona montañosa, escasamente poblada” en Virginia, según informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

El avión tenía como destino el aeropuerto MacArthur en Long Island, en el estado de Nueva York, y había salido de la ciudad de Elizabethton, en el estado de Tennessee, al sur del país, indicó la FAA, que agregó que investiga las causas del accidente.

Cessna plane crashes into "mountainous terrain" in southwest Virginia; unsure if connected to loud noises heard throughout the DMV https://t.co/IYYBDrc3Qe

Según fuentes del Washington Post, el accidente estuvo relacionado con un estampido sónico que se escuchó en el área de DC el domingo por la tarde.

Según un funcionario estadounidense, las autoridades estaban preocupadas por un avión que no respondía y volaba en una ruta de vuelo extraña sobre el área de DC. Los F-16 se apresuraron a investigar y vieron que el piloto de la aeronave se había desmayado. El funcionario dijo que el avión se estrelló más tarde.

BREAKING: A small Cessna plane flew over a no fly zone in Washington, D.C. unresponsive this afternoon.

– F16's were then scrambled to intercept the unresponsive aircraft.

– The Annapolis Office of Emergency Management confirmed that a sonic boom was caused by the F16s.

-… pic.twitter.com/ophNbbtbDo

— Brian Krassenstein (@krassenstein) June 4, 2023