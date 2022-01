Rebelde aterriza en Netflix con una historia renovada y una nueva “Logia”

AS MÉXICO

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

La nueva versión de Netflix de la telenovela Rebelde ya se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming, con nuevos personajes, nuevas aventuras y una nueva “Logia”.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 5 de enero (ASMéxico).- Ya se estrenó el remake de Rebelde, la nueva producción de la plataforma Netflix, y una de las sorpresas para los fans que disfrutaron de la versión que Televisa lanzó en 2004, basada en la telenovela argentina Rebelde Way, es el resurgimiento de “La Logia“, que en el pasado estuvo en contra de los alumnos becados del Elite Way School.

LA APARICIÓN DE LA NUEVA “LOGIA”

¡Atención Spoilers! En el segundo episodio, Celina Ferrer, la directora del Elite Way School, ahora conocido simplemente como EWS, se muestra preocupada por una novatada que sufren los alumnos de nuevo ingreso, pues ella misma asegura que en 18 años no había ocurrido algo así, lo que da pie a que investigue lo que está pasando.

A lo largo de la primera temporada de la serie de Netflix, tanto la directora como los alumnos buscan pruebas para descubrir a los responsables. Cabe resaltar que de acuerdo a lo compartido por los fans, en esta ocasión “La Logia” ya no es tan drástica ni dura como solía ser antes.

“LA LOGIA” EN REBELDE DE 2004

Tanto en Rebelde Way como en la adaptación mexicana, “La Logia” estaba integrada por alumnos de un estatus económico alto, que buscaban que los becarios fueran sacados del colegio, pues para ellos no merecían recibir la misma educación por el simple hecho de no tener dinero.

Lo que más llama la atención es que hacían cosas que sobrepasaban los límites, como torturar a sus compañeros y hacerles bromas pasadas para que se fueran la escuela. En la telenovela de 2004, se descubría que Giovanni, personaje interpretado por Christian Chávez, era uno de sus integrantes, lo que generó varios conflictos.

Este grupo desapareció justo antes de la mitad de la historia, terminando con una confrontación entre Teo (Eddy Vilard) y Giovanni, quienes se unen en contra de “La Logia”. Todo finalizó con el incendio de su escondite y con la expulsión de los responsables.

DÓNDE VER EL NUEVO REMAKE DE REBELDE

La producción se encuentra disponibles a través del servicio streaming Netflix, a la que puedes acceder con una suscripción de pago. La primera temporada consta de ocho episodios y está protagonizada por Azul Guaita, Giovanna Grigio, Sérgio Mayer Mori, Alejandro Puente, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene y Andrea Chaparro.

