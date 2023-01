No creo que el arresto de Ovidio sea por la visita de Biden a México: Mike Vigil

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– La detención este jueves de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y uno de los líderes de una facción del Cártel de Sinaloa, no afectará a la organización criminal, ya que el líder sigue siendo Ismael “El Mayo” Zambada, y la captura es “una coincidencia” con la visita del Presidente Joe Biden a México en unos días, aclaró en entrevista Mike Vigil, antiguo jefe de Operaciones Internacionales de la DEA.

Biden arribará este domingo a la Ciudad de México en el marco de la Cumbre de América del Norte, donde también participará el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau. El Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recibirá a ambos el lunes en Palacio Nacional.

Vigil destacó que “es una gran victoria para la justicia, para el imperio de la ley”. “Pero de que va a tener un impacto grande: no. Simplemente porque el líder máximo del Cártel de Sinaloa es Ismael Zambada, que tomó control del cártel durante el tiempo que estuvo encarcelado ‘El Chapo’ y nunca ha pasado una noche en la cárcel”, expresó.

“Él [Zambada] ha estado en la sierra, sabemos que ya tiene su edad, que es diabético, entonces ‘Los Chapitos’ en los últimos años han tratado de tomar el control del Cártel de Sinaloa porque saben muy bien que si se muere ‘El Mayo’ se va a fracturar el cártel y va ser muy difícil que ellos tomen control”, añadió.

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, fue detenido este jueves en Culiacán, Sinaloa, e inmediatamente trasladado a la Ciudad de México. Por la tarde, fue llevado al penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, en Almoloya, Estado de México.

La detención de uno de los líderes de “Los Menores”, célula del cártel que dirigió su padre, en pleno bastión de la organización, desencadenó fuertes actos de violencia en diversos puntos del estado, el bloqueo de la capital y al menos dos muertos –se trata de un agente de la Policía Estatal Preventiva y un elemento de la Guardia Nacional– y 18 heridos, entre ellos policías y militares, indicaron autoridades.

Además, en un acto sin precedentes, los miembros del cártel incluso dispararon a un avión de pasajeros que estaba a punto de despegar en el aeropuerto de Culiacán, una ciudad que permanecía en estado de alerta y sumida en el miedo doce horas después de iniciarse la violencia.

“PREOCUPA” QUE NO HAYA EXTRADICIÓN VELOZ

Vigil consideró que el operativo fue mejor planeado que el de 2019, donde Ovidio fue liberado después de su aprehensión por órdenes del Presidente López Obrador para evitar un masacre de civiles, en un episodio conocido como “Culiacanzo”. “En ese momento ejecutaron un operativo que no planearon para tener salida, al meterse a la boca del lobo, la cuna del Cártel de Sinaloa. Ahora tenían aviones de la Fuera Aérea para sacarlo rápido. Felicito a la Guardia Nacional y al Ejército”, dijo.

“Utilizaron como 900 elementos en este caso, ellos dicen que vigilaron Culiacán y esa zona para identificar dónde estaba Ovidio, eso se me hace algo difícil, porque la Guardia Nacional y el Ejército no son muy buenos para hacer vigilancias, vigilancias así de largo plazo, entonces me extraña, pero de todas maneras lograron la captura que es lo importante”, añadió. Además, Vigil detalló que no tiene información de que la DEA o el FBI hayan participado y le dio todo el crédito a la GN y al Ejército.