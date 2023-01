La NFL anuncia que no se reanudará el partido entre Bills y Bengals

Por Rob Maaddi

Nueva York, 5 de enero (AP).– La NFL no reanudará el partido entre los Bills y los Bengals que se suspendió el lunes por la noche luego que Damar Hamlin, safety de Buffalo, sufrió un paro cardiaco en el terreno, informó la liga el jueves.

Además, la NFL dijo que jugar el partido entre Bills y Bengals habría requerido aplazar una semana el inicio de la postemporada, lo que habría afectado a los 14 equipos que avanzaron a playoffs.

Week 17 Buffalo-Cincinnati game will not be resumed. Clubs to consider neutral site AFC Championship game.

