AUDIOS de Gertz del caso de su cuñada en SCJN son difundidos; FGR indaga filtraciones

En las grabaciones filtradas, el Fiscal Gertz Manero lee el proyecto de sentencia del Ministro Pérez Dayán, documento al que legalmente sólo podía tener acceso si lo publicaba la SCJN, lo cual no ocurrió así. Según los audios, el proyecto prácticamente otorgaría libertad a Alejandra Cuevas Morán, de 68 años, encarcelada bajo la acusación de haber participado en el homicidio de Federico Gertz.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– Al menos cinco grabaciones de conversaciones telefónicas entre el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y el Fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, fueron filtradas en redes. En las llamadas se aborda el tema de planear una estrategia contra un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En una de las grabaciones se escucha una voz, presumiblemente de Gertz Manero, decir a Juan Ramos López, Fiscal especializado en Control Competencial, que el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán prácticamente otorgaría libertad a Alejandra Cuevas Morán, de 68 años, encarcelada bajo la acusación de haber participado en el homicidio de Federico Gertz, hermano del Fiscal General.

“Le está poniendo al Magistrado de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte, no le puso ningún tipo de protección a la víctima”, se queja el fiscal en el audio difundido a través del canal de YouTube “Psicoanálisis”.

El canal, que fue creado apenas el día 3 de marzo, cuenta con cinco versiones de la misma llamada.

“El contenido de este correo va a cimbrar al País, al sistema de justicia, constituye una prueba fehaciente y fidedigna de que el Titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz Manero así como el Fiscal de Control Competencial Juan Ramos están operando ilegalmente y traficando influencias con los Ministros de la Suprema Corte”, dice la cuenta de la red social que divulgó los audios.

Voceros de la FGR que fueron consultados por medios nacionales sobre estas filtraciones informaron que la dependencia iniciará una carpeta de investigación por el delito de intervención de comunicaciones privadas.

En al menos dos conversaciones con Juan Ramos López, el Fiscal General descalifica el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán porque asegura que no protege a la víctima, es decir, a su persona, y prácticamente significa la libertad de Alejandra Cuevas Morán.

El proyecto al que se hace referencia en la llamada entre Gertz y Ramos se refiere a los amparos en revisión emitidos por una jueza federal en los que se determinó que los procesos en contra de Lausa Moran y Alejandra Cuevas deben invalidarse pues se construyeron a partir de bases irregulares y violatorias de la constitución.

Alonso Castillo Cuevas, nieto de Laura Morán Servín, quien fuera pareja de Federico, hermano del actual Fiscal, reaccionó a estas filtraciones. En su cuenta oficial de Twitter calificó como una “violación al principio de equidad” que Alejandro Gertz Manero haya tenido acceso al proyecto de sentencia de la SCJN.

“Lamentamos que Gertz, la parte contraria, en violación al principio de equidad, haya obtenido ventajosamente un proyecto de sentencia de la SCJN. Nosotros jamás hemos recibido proyecto alguno por que sería indebido, nuestra conducta siempre ha sido en apego al derecho”, escribió en la red social.

Lamentamos que Gertz, la parte contraria, en violación al principio de equidad, haya obtenido ventajosamente un proyecto de sentencia de la @SCJN. Nosotros jamás hemos recibido proyecto alguno por que sería indebido, nuestra conducta siempre ha sido en apego al derecho. — Alonso Castillo Cuevas #LibertadParaAlejandra (@acastilloDC) March 5, 2022

En las grabaciones filtradas, Gertz lee el proyecto de sentencia del Ministro Pérez Dayán, documento al que legalmente sólo podía tener acceso si lo publicaba la SCJN, lo cual no ocurrió así, por eso la queja de Alonso Castillo Cuevas.

El próximo 14 de marzo el Pleno de la SCJN discutirá el proyecto.

MÁS AUDIOS

En una de las grabaciones Gertz dice a Juan Ramos López que la propuesta de Pérez Dayán no prosperará.

“Tenemos a tres o cuatro ministros que nomás no se la van a dejar pasar”, asegura. “El propio Presidente de la Corte (Arturo Zaldívar) le tenía una desconfianza del carajo”.

Ramos López contesta que Pérez Dayán no cumplió lo que había ofrecido. “Se volteó completo”, dice Gertz.

En otra grabación hablan que el proyecto del Ministro Pérez Dayan está perfilado para dejar en libertad a Alejandra Cuevas Morán.

–El fondo es la concesión de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la jueza sexagésima no sé qué y del director del centro, dado que al ser ilegal su resolución, su ejecución también lo es. La pone en libertad, dice Gertz.

–Pues se entiende que sí, responde Ramos.

–No, pues no se entiende, está clarísimo. La pone en libertad, ¿qué le parece?, menciona el Fiscal Gertz.

–Sí, porque allí en el momento en que deja sin efectos, en ese momento puede dictar el otro y entonces ya no sale libre, porque ahorita el ministro deja sin efectos la sentencia del magistrado, quien tiene que dejarla sin efectos es el mismo magistrado, y en ese momento tiene que dictar la otra. Así tiene que ser para que no salga, explica Ramos.

–Por eso, es decir, le está poniendo al magistrado de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte, asegura Gertz.

–Así es, eso sí. No le puso ningún tipo de protección a la víctima. No le puso lo que dijo que iba a ponerle, pues según eso él le iba a poner lo de que sí hay delito y de que sí tiene que ver lo de la participación y no la complicidad, confirma Ramos.

EL CONFLICTO FAMILIAR DE GERTZ MANERO

Laura Morán Servín, quien fuera pareja sentimental de Federico Gertz Manero, y su hija Alejandra Guadalupe Cuevas Morán mantienen un pleito legal luego de que el titular de la FGR acusara a las dos mujeres de no haber brindado los cuidados necesarios que su hermano requería, lo que habría provocado su fallecimiento.

El abogado Federico Gertz, hermano de Alejandro Gertz Manero, murió en septiembre de 2015 en la Ciudad de México a causa de una “congestión visceral generalizada, producto de una neumonía y un choque séptico por una úlcera en la espalda”, según el estudio de los forenses que fue citado por El País en diciembre de 2020.

Sin embargo, el titular de la Fiscalía General de la República denunció que esa congestión había sido provocada por el maltrato que sufría Federico, de 82 años, por parte de su pareja y las hijas de ella. Gertz Manero, quien en 2015 dirigía la Universidad de las Américas en la Ciudad de México, dijo que las autoridades de la capital no investigaban el caso de su hermano por asuntos políticos. Ahora Alejandra Cuevas, una de las hijas de la pareja de Federico, está en la cárcel. Se le acusa de homicidio.

El periodista Pablo Ferri ha exhibido en El País como Gertz Manero denunció que el único “motivo por el que las denunciadas no estaban en prisión era su parentesco con Alfredo del Mazo, primo del entonces Presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018)”. Y es que la nieta de la pareja de Federico es la esposa del actual Gobernador del Estado de México.

En ese sentido, Alonso Castillo denunció en una entrevista con SinEmbargo al Aire difundida el 5 de enero que tras haberlos extorsionado, el Fiscal indicó que la única persona con la que les dijo que hablaría sería con el Gobernador Alfredo del Mazo.

“El Fiscal denuncia en 2015 por omisión de exilios por homicidio a mi abuela (Laura Morán Servín), a mi mamá (Alejandra Guadalupe Cuevas Morán) y a mi tía Laura Cuevas Morán, la suegra del actual Gobernador del Estado de México, es decir, mi prima Fernando Castillo Cuevas está casada con el Gobernador […] denuncia a las tres personas y durante todos los años de juicio están las tres personas acusadas, pero de pronto llega el arresto de mi mamá y se implanta este canal de comunicación y a mi tía Laura Cuevas Morán inexplicablemente la apartan del proceso judicial, mis primas desaparecen, al igual que mi tía Laura. Se implanta el canal de comunicación, Alfredo del Mazo le va a pasar los recados a su concuño, Fernando Díaz, casado con Regina Castillo Cuevas, hermana de Fernanda Castillo Cuevas, entonces así se implanta el canal de comunicación”, denunció en entrevista.

Federico y su pareja, Laura Morán, tenían 50 años de conocerse. Nunca se casaron y las hijas de ella eran de una relación anterior. Morán tiene actualmente 93 años de edad, y ha recurrido a las redes sociales para pedir al Fiscal Gertz Manero la libertad de su hija. Incluso la familia de ella ha dicho que ya se han cumplido las demandas que el titular de la FGR les hizo para que Alejandra Cuevas saliera de prisión.

Alonso Castillo Cuevas también denunció en “Los Periodistas” que su familia sufre una persecución política y aseguró que el titular de la Fiscalía General de la República los ha extorsionado y se ha aprovechado de su posición dentro de la dependencia para fabricarles delitos.

“Una cosa es la mujer que dejó mi mamá (Alejandra Guadalupe Cuevas Morán) y la persona que es hoy (Laura Morán Servín) y esto es debido a la persecución despiadada, atroz e inhumana del Fiscal General de la República, que no solo utilizó a la Fiscalía para extorsionarnos, para exigirnos declaraciones de delitos fabricados”, denunció en enero Castillo Cuevas en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.