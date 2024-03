Las dos candidatas presentaron su plan para seguridad. Periodistas los desnudan

En esta edición de VERSUS las periodistas Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán y Meme Yamel contrastaron los dos proyectos de seguridad presentados por las candidatas de izquierda, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la derecha, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- Luego del arranque de las campañas electorales el pasado 1 de marzo, las candidatas han comenzado a presentar de manera formal sus proyectos, siendo el tema de seguridad uno de los puntos cruciales.

Claudia Sheinbaum Pardo expuso, por ejemplo, que su estrategia de seguridad y justicia estará basado en cinco ejes y buscará atender las causas y a profundizar el rescate social. Por su parte, Xóchitl Gálvez Ruiz presentó un plan “diferente” de 14 puntos al que presenta la candidata de Morena y afirmó que no seguirá una guerra contra el narco, pero tampoco apelar a la política de “abrazos no balazos”.

En esta edición de VERSUS las periodistas Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán y Meme Yamel contrastaron los dos proyectos de seguridad, los cuales tienen marcadas diferencias, pues mientras el oficialismo busca continuar con el proyecto iniciado por el Presidente López Obrador, la oposición parece seguir los pasos del expresidente Felipe Calderón y su guerra que dejó miles de muertos en México.

“A mí me llama mucho la atención que sí hay una cercanía muy importante con la estrategia de (Felipe) Calderón, creo que a muchas personas nos recordó esta estrategia de esta guerra fallida contra el narco, donde se privilegia lo punitivo más que ir a las causas, más que el tema de los derechos humanos, la construcción de una mega cárcel donde los criminales tengan miedo de terminar, todo esto para avalar esta frase de que vivimos con miedo y de que ese debe de ser el incentivo para votar este 2 de junio”, indicó Adriana Buentello.

La periodista afirmó que Xóchitl Gálvez y la derecha buscan implantar el miedo en la sociedad para mover a los electores e inclinar la balanza a su favor.

“No solamente son estos ejes que presentó sino cómo iniciaron sus campañas. Xóchitl Gálvez, en Fresnillo y además con un acento pues bastante tétrico. A mí me parece que una situación bastante particular de agresividad respecto a un lema, del miedo, de buscar mover al electorado con base en el miedo y pues ahí creo que nos sorprendió un poco, porque quizá pensamos que habría un tema de moderación de respecto a una campaña tan agresiva pero en la construcción de una mega cárcel creo que fue uno de los temas más polémicos en ese inicio de campaña, en ese discurso y que aunque más adelante cuando presenta estos puntos de su estrategia de alguna manera ya matiza un poco más esa agresividad que la caracterizó cuando inicia la campaña”.

Como Presidenta usaré las facultades que me da la Constitución para darle paz, tranquilidad y seguridad a los mexicanos.#MxSinMiedo pic.twitter.com/n5aNQF4dj8 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 4, 2024

Por su parte, Daniela Barragán señaló que la estrategia de seguridad de Xóchitl Gálvez es una copia de la de Felipe Calderón y Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos declarado culpable por sus nexos con el crimen organizado.

“Parece que ya llegaron de su viaje a otro planeta y piensan que pueden venir con una realidad que ya tuvimos y que dolió tanto, desde las similitudes que tiene 100 por ciento con la estrategia Calderón-García Luna que el eslogan es vivir sin miedo, claro que te recuerda ese vivir mejor tan traumático de Calderón, ese eslogan que estaba en las bardas incendiadas”.

Barragán indicó que por más que diga lo contrario, Xóchitl Gálvez no puede ocultar su panismo, lo cual quedó reflejado en su estrategia de seguridad. “Habla de rescatar las fuerzas armadas, de sacar a los militares de proyectos y caprichos que los distraen de sus tareas y llevarlos al combate de las organizaciones criminales más violentas. Otra vez el sello Calderón-García Luna”.

En tanto, Alina Duarte señaló que a diferencia de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum busca continuar el plan seguido por el Presidente López Obrador, el cual comienza a tener resultados, esto a pesar de que muchas personas aseguran que México vive en una crisis de seguridad.

“A diferencia de Xóchitl que está tratando de marcar una ruptura, una diferencia en el modelo de seguridad, Claudia está establecido una continuidad y creo que en este caso una profundización de varios de los rubros que difícilmente vimos, incluso avances durante este sexenio en el tema de la seguridad. El tema de seguridad pues evidentemente es de los grandes retos que tenemos en este país, veníamos de una escalada creciente en el tema de la violencia y ahora al menos la tendencia comienza a caer, no estamos hablando todavía de estar por debajo de los índices de como cuando estaba el gobierno ni siquiera de Peña Nieto o antes de Felipe Calderón, sin embargo, creo que ha habido varias cosas que tenemos que poner sobre la mesa porque si no entonces pareciera que Claudia lo que está diciendo es no sirvió lo que está pasando ahora”.

Mencionó que es necesario cambiar la concepción de seguridad en la sociedad y entender que este concepto va más allá de policías, cámaras o patrullas, sino entenderla como sinónimo de seguridad social y estado de bienestar.

“A mí lo que me interesa mucho rescatar de lo que ha hecho este gobierno es entender la seguridad o que empiece a cambiar la concepción de la seguridad como solo policías, solo cámaras de seguridad o patrullas, si no entender la seguridad y creo que ese es un reto en general para el pueblo de México independientemente del bando ideológico en el que se encuentra, entender que la seguridad no es eso, no es traer más policías, no es tener más militares, sino entender la seguridad como sinónimo de seguridad social y estado de bienestar, eso es a lo que le ha apostado este gobierno”.

Finalmente, Meme Yamel explicó que aunque en primera instancia ambas estrategias de seguridad pudieran parecer similares, la realidad es que tienen marcadas divisiones y diferencias.

Xóchitl te habla de un sistema meramente punitivo y frontal que es la guerra contra el narco, curiosamente en su conferencia dice ‘es que yo no voy a hacer la guerra contra el narco de Felipe Calderón’,pero cuando hablamos de las Fuerzas Armadas que es ahí donde se centra la fuerza de combate Xóchitl dice que va a sacar a los elementos de las Fuerzas Armadas de la construcciones de obras y ya no van a ser caprichos, así es como lo llama que ya no van a estar distraídos en esas tareas y que ahora se van a enfocar en defender a México, entonces no te está diciendo directamente que los va a mandar a echar balazos pero eso es lo que va a pasar […] Si volteamos a ver la estrategia de Claudia hay un análisis profundo, hay un diagnóstico incluso hasta de las áreas de oportunidad como le llaman de la Guardia Nacional.

